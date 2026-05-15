Gençlerbirliği maçında neler yaşandı: Günay Güvenç'ten itiraf
Bu akşam yapılacak şampiyonluk kutlamalarına hazırlanan Galatasaray'da kaleci Günay Güvenç, yeni sezondaki kariyer hedeflerini açıkladı.
Günay Güvenç'in açıklamaları şöyle: Yeni sezonda kariyer hedefin? -Lig'de yine şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nde son 8 ya da daha fazla gitmek. "Muslera mı, Uğurcan mı?" -Muslera Can diyelim.
-Sadece Kupa'da kendimi gösterebildiğim için, Kupa benim platformum oluyordu. Orada elenince... Bu arada maç 1-0 durumdaydı, 2-0 oldu, berabere de değildi. Herkes benim golümle elendiğimizi söylüyor ama zaten 1-0 gerideydi. Tabii ki 2-0 çevirmek daha zor.
Geçen sene Kupa'yı kazandık diye onu yaşamak hayalimdi. Hata sonrası üzüldüm. Soyunma odasına gidince eşim 'Kızımız ağlamaya başladı' dedi, soyunma odasında duygusallaştım. Oyuncularımız beni çağırınca sahaya çıkınca kızımın en sevdiği şarkı çaldı. Her şey duygusallaştı. Islıklara üzüldüm...
