0553 313 94 23

Yunusemre’de kurban kesim yerlerinde çalışmalar tamamlandı

Yunusemre Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını tamamladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:07
Yunusemre’de kurban kesim yerlerinde çalışmalar tamamlandı

Yunusemre Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını tamamladı. Kurban kesecek vatandaşların kesim noktalarında askı ve su gibi ihtiyaçlarını Yunusemre Belediyesi karşılayacak.


Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi, tüm ekiplerini seferber etti. Tüm ekiplerin kurban bayramına hazır olduğunu vurgulayan Yunusemre Zabıta Müdürü Özgür Esin, kesim noktalarının dışındaki sokaklarda, meydanlarda, caddelerde, parklarda ve kamuya ait olan yerlerde kurban kesimi yapan vatandaşlara Kaymakamlığımız tarafından oluşturulan Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından cezai işlem uygulanacağını kaydetti. Zabıta Müdürü Özgür Esin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Laleli Cumartesi Pazaryeri, İtfaiye Dairesi Başkanlığının bahçesi, Karaköy Pazaryeri ve Horozköy Pazaryeri’nde kurban kesimi yapılabilecek. Arife günü ise Laleli ve Horozköy Pazaryerinde pazar kurulacaktır. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin talimatları doğrultusunda ilçemizde çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyorum.” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Davet listesinde Gül ve Davutoğlu var
    1. Davet listesinde Gül ve Davutoğlu var
    2. İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı..
    3. Körfez’de 38 ton tekstil atığı toplandı
    4. Yeni Malatyaspor umudunu koruyor
    5. Antalya'da midibüsle kamyonet..
    6. Vedat Muric: Fenerbahçe tarihine adımı..
    7. Kaş’a ‘masalcı’ geldi
    8. Simon Kjaer, Fenerbahçe'ye geri..
    9. Bayburt’ta köylüler, güneş altında..
    10. Oto bakım servislerinde bayram..
    11. Çin'de ülke genelindeki polislere..
    12. Antalya OSB’de, itfaiyecilere özel..
    13. Spor Kulübü, bayram mesajını Ali..
    14. "Hindistan'ın Keşmir kararı tamamen ve..
    15. Bayram keyfi sosyal tesislerde..
    16. Siirt ve Mardin’deki trafik kazaları..
    17. Derin dondurucu ve kıyma makinelerine..
    18. İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim..
    19. "Sağlıklı bayram sofrası" önerileri
    20. Kurallara uymayanlar kameralardan..
    21. Patlama alanında inceleme
    22. Android karşı dev hamle! Huawei kendi..
    23. Bayramda 10 milyon kişi 10 milyar..
    24. Başkan Bıyık başarılı öğrencileri..
    25. Karalar: “Çalışanlarına maaş..
    26. Yiğit Bulut Ali Babacan'a meydan..
    27. Ukrayna ile ticarette hedef 10 milyar..
    28. Kaş’ta zabıtadan bayram denetimi
    29. Doğu'daki hayvan pazarlarında Kurban..
    30. Trabzonspor aradığı golcüyü Fransa'da..
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Kırgızistan’da “17-25 Aralık” amacına ulaşıldı! Besle FETÖ’yü oysun gözünü
    Kırgızistan’da “17-25 Aralık” amacına ulaşıldı! Besle FETÖ’yü oysun gözünü
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!