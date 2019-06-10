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Yunusemre’de basketbol kursu başlıyor

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor’un katkılarıyla 2005-2011 doğumlu sporculara yönelik yaz basketbol kursu düzenlenecek.

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:29
Yunusemre’de basketbol kursu başlıyor

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor’un katkılarıyla 2005-2011 doğumlu sporculara yönelik yaz basketbol kursu düzenlenecek.


Yaz aylarında çocukların vakitlerini spor yaparak geçirmeleri amacıyla yaz okulları düzenleyen Yunusemre Belediyespor, 2005-2011 doğumlu sporculara yönelik yaz basketbol kursu için kayıt almaya başladı. Kayıt yaptırmak isteyen kişilerin nüfus cüzdanları ile beraber Yunusemre Belediyesi bahçesinde bulunan başvuru standına başvurmaları gerektiği, bilgi almak için de 444 62 09 numaralı çağrı merkezini arayabilecekleri kaydedildi. 17 Haziran Pazartesi günü başlayacak kurslar, pazartesi günleri 15.00-18.00, perşembe ve puma günleri 10.00-13.00 saatleri arasında Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Spor Salonu’nda verilecek.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:29
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