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Yunusemre Belediyespor Başkanı Alkan tekvandocularla buluştu

Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Yaz Spor Okulları kapsamında Muradiye Sosyal Tesislerinde düzenlenen tekvando kursunda öğrencilerle bir araya geldi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:16
Yunusemre Belediyespor Başkanı Alkan tekvandocularla buluştu

Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Yaz Spor Okulları kapsamında Muradiye Sosyal Tesislerinde düzenlenen tekvando kursunda öğrencilerle bir araya geldi.


Yunusemre Beleyesi’nin katkılarıyla açılan Yaz Spor Okulları öğrencileri ağırlıyor.Bu kurslardan en fazla ilgiyi gören Tekvando kursunda 150 öğrenci Uzakdoğu sporunu öğreniyor. Muradiye Sosyal Tesislerinde düzenlenen kursu ziyaret eden Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, öğrencilerle buluştu. Ziyarette Başkan Alkan’a Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, Sportif Direktör Sedat Öngider de eşlik etti.


Sporcular ile tek tek ilgilenen Arif Alkan ücretsiz olarak düzenlenen kursun yoğun ilgi gördüğünü anlattı. Alkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tekvandoya ilgiden memnunuz. Antrenörümüz Zekai Demir ile yaz ve kış devam eden kurslarımızda yarışmacı olabilecek sporcuları da bünyemize katarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah Muradiye’de de tekvando sporu yapan sporcularımızdan da şampiyonlar çıkacaktır. Bizlere bu imkanları sunan başta Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye, bu çalışmalarda emeği olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Antrenör arkadaşlarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.


Tekvando antrenörü Zekai Demir ise kurs hakkında bilgi vererek şunları söyledi: “7-14 yaş arası öğrencilerimiz Muradiye Sosyal Tesislerinde hafta içi her gün kurs görüyor. Buranın yanı sıra kursumuz Salı vePerşembe günleri de 16.00 - 17.30 saatleri arasında GedizSpor Salonu’nda yapılıyor. Yaz okullarından da seçtiğimiz sporcular ile müsabakalara katılmak için çalışmalarımızı yıl boyu sürdürüyoruz. Çocuklarımızın spora yönlendirilmesinde büyük emeği olan Belediye Başkanımız ve kulüp başkanımıza teşekkür ediyorum.”

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:16
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