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Yunusemre Belediyesi İstihdam Birimi kurdu

Yunusemre Belediyesi, iş arayan vatandaşlara yardımcı olmak adına istihdam birimi kurdu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:36
Yunusemre Belediyesi İstihdam Birimi kurdu

Yunusemre Belediyesi, iş arayan vatandaşlara yardımcı olmak adına istihdam birimi kurdu. Kısa bir süre önce faaliyete başlayan birim işçi ile işveren arasında köprü olmayı amaçlıyor.


Yunusemre Belediyesi işsizlikle mücadele etmek, iş arayan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla istihdam birimi kurdu. Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan İstihdam Biriminde İŞKUR İl Müdürlüğü ve danışmanlık şirketleriyle birlikte çalışılarak vatandaşların iş bulmaları amaçlanıyor. Birime başvuran vatandaşların formları, demografik özelliklerine göre düzenlenerek Bilgi İşlem Müdürlüğü’nce geliştirilen sistemde toplanıyor. Toplanan başvurular, vatandaşların kriterlerine göre firmalara yönlendiriliyor.


İş arayan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla istihdam birimini kurduklarını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çalışmaya ilişkin bilgi verdi.



“İşçi ve işveren arasında köprü kuracağız”


“İşçi ve işveren arasında köprü kuracağız” diyen Başkan Çerçi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yunusemre Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan her vatandaşımızın çalışma hakkına kavuşması, geçimini kimseye muhtaç olmadan sağlaması amacıyla istihdam birimimizi kurduk. Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz bünyesinde yaklaşık iki ay önce faaliyete başlayan birime başvuran vatandaşlarımız oluşturulan yazılımla vasıflarına, eğitim durumuna göre kaydedilerek firmalara, iş arayan kurumlara yönlendiriliyor. İŞKUR ile ortak çalışarak işçi ile işveren arasında köprü kuruyoruz. Henüz yeni kurulan bir birim olmasına rağmen 30’a yakın vatandaşımızın iş bulmasına vesile olduk. İş arayan vatandaşlarımız Halkla İlişkiler Müdürlüğü İstihdam Birimine gelerek başvuruda bulunabileceği gibi 444 62 09 numaralı çağrı merkezimizi arayarak konu hakkında bilgi sahibi olabilirler.”

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:36
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