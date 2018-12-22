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Yunus polislerinin şüphelendiği kişi, cezaevi firarisi çıktı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli motosikletli polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulup kimlik kontrolü yapılan şahsın, 2015 yılında cezaevinden firar eden İbrahim Özbay olduğu öğrenildi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 16:54
Yunus polislerinin şüphelendiği kişi, cezaevi firarisi çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 'Yunus' polisleri tarafından şüphe üzerine durdurulan, üzerinden kimlik çıkmayınca götürüldüğü polis merkezinde cezaevi firarisi olduğu anlaşılan İbrahim Özbay (37), tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli motosikletli polis ekipleri, bugün saat 01.30 sıralarında oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkiinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli, T.C. kimlik numarasını söyledi. Ancak, yine de ikna olmayan polisler, şüpheliyi Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne getirdi. Burada yapılan incelemede, şüphelinin cezaevi firarisi İbrahim Özbay olduğu tespit edildi.

Özbay'ın Sivas'ta ruhsatsız silah kullanmak ve uyuşturucu satmak suçundan tutuklandığı, iyi hali dikkate alınarak nakledildiği açık cezaevinden 5 Nisan 2015 tarihinde bir günlük mazeret ile dışarı çıktığı ve bir daha dönmediği ortaya çıktı. 3 yıldır başkalarına ait kimlik numarasını vererek gezdiği belirlenen Özbay'in, Marmaris'e de bir gün önce geldiği tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özbay, tutuklandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 16:54
  1. Sivas
  2. Yunus polislerinin şüphelendiği kişi
  3. cezaevi firarisi çıktı
  4. Muğla
  5. Marmaris
  6. İbrahim Özbay
  7. cezaevi firarisi

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