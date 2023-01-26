Yunus polislerinin gündem olan yardımı! Engelli vatandaşa siper oldular
İstanbul Ümraniye'de Yunus polislerinin engelli bir vatandaşın karşıdan karşıya geçişini kolaylaştırmak için yolu trafiğe kapatması takdirle karşılandı.
Engelli bir vatandaşın tekerlekli sandalye ile yolda giderken zorluk yaşadığını fark eden Yunus polisleri takdir toplayan bir yardıma imza attı.
Engelli vatandaşa yardım etmek için trafiği kesen polislerin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
Görüntülerde, engelli vatandaşın yolun karşısına rahatça geçebilmesi için Yunus polislerinin trafiği kapatıp, ona siper olduğu anlar yer aldı.