  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yunus polislerinin gündem olan yardımı! Engelli vatandaşa siper oldular
Gündem

Yunus polislerinin gündem olan yardımı! Engelli vatandaşa siper oldular

İstanbul Ümraniye'de Yunus polislerinin engelli bir vatandaşın karşıdan karşıya geçişini kolaylaştırmak için yolu trafiğe kapatması takdirle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 08:57:00 - 2023-01-26 09:00:04

Engelli bir vatandaşın tekerlekli sandalye ile yolda giderken zorluk yaşadığını fark eden Yunus polisleri takdir toplayan bir yardıma imza attı.

Engelli vatandaşa yardım etmek için trafiği kesen polislerin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde, engelli vatandaşın yolun karşısına rahatça geçebilmesi için Yunus polislerinin trafiği kapatıp, ona siper olduğu anlar yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23