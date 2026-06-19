Kilis Ulu Cami ile Şurahbil Bin Hasene Cami ibadete açıldı
Kilis'te, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Ulu Cami ile Şurahbil Bin Hasene Cami ve Türbesi, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından düzenlenen törenle cuma namazı öncesi yeniden ibadete açıldı. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Kilis Ulu Cami ile Şurahbil Bin Hasene Cami ve Türbesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.