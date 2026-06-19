Makam aracında dolar, ‘bağış’ kılıfıyla rüşvet! Silifke Belediyesi’nde 'kutu kutu' vurgun!

Silifke Belediyesi'ni ahtapot gibi saran rüşvet, irtikap ve yolsuzluk şebekesine tarihi bir operasyon düzenlendi. Aralarında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da bulunduğu 18 şüpheli eş zamanlı baskınlarla kıskıvrak yakalandı. İtirafçı beyanları, adım adım HTS takibi ve banka hesap hareketleriyle deşifre edilen örgütün; imar şantajından fahiş fiyatlı akraba ihalelerine, makam aracında teslim edilen 'dolar' dolu kutulardan, spor kulübü üzerinden aklanan milyonlarca liraya kadar dudak uçuklatan kirli çarkı gün yüzüne çıkarıldı.

SİLİFKE'DE YOLSUZLUK DEPREMİ: BAŞKAN VE YÖNETİM KADROSU GÖZALTINDA

Mersin Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, uzun süredir büyük bir gizlilik ve titizlikle yürüttüğü dev yolsuzluk dosyasında düğmeye bastı. E-posta yoluyla gelen detaylı bir ihbarı mercek altına alan Başsavcılık; Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un bir numaralı şüpheli ve "örgüt yöneticisi" olarak yer aldığı rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma iddialarını en ince ayrıntısına kadar aydınlattı. 19 Haziran 2026 sabahı gerçekleştirilen şafak operasyonuyla belediyenin en üst düzey yöneticileri gözaltına alındı.

MAKAM ARACINDA 'KUTU KUTU' DOLAR TESLİMATI

Soruşturmanın en çarpıcı detayı ise örgütün kuryeliğini yapan ancak sonradan etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan belediye personelinin anlattıklarıyla ortaya çıktı. Belediyede Basın Birim Amiri olan Turgut Ongun'un talimatıyla kuryelik yaptığını itiraf eden şüpheli, rüşvet çarkının nasıl işlediğini tek tek anlattı.

Mersin Matbaacılar Odası Başkanı olarak bilinen ve belediyenin matbaa işlerini alan Bora Tuğay'dan teslim aldığı kapalı kutuları defalarca kez Özel Kalem Müdürü Ersin Servi'ye götürdüğünü belirten itirafçı, bir keresinde şüphelenip kutuyu açtığında içinin 200 TL'lik banknotlarla, bir başka seferinde ise 100 Amerikan Doları banknotlarla dolu olduğunu gördüğünü söyledi.

İTİRAFÇIYI HTS VE KAMERALAR DOĞRULADI

İtirafçının şok edici bu beyanları, Başsavcılığın HTS (telefon sinyali), PTS (plaka tanıma sistemi) ve banka incelemeleriyle milimetrik olarak doğrulandı. Rüşvetin teslim edildiği 18 Aralık 2025 tarihinde şüpheli müteahhit Bora Tuğay'ın bankadan tam da kutulara sığacak yüklü miktarda nakit para çektiği, kuryelerin telefon sinyallerinin saniye saniye teslimat adresleriyle uyuştuğu tespit edildi.

İMARDA 'KARDEŞ' ŞANTAJI, İHALEDE 'AKRABA' KIYAĞI

Suç örgütünün vatandaşı ve devleti nasıl soyduğu da savcılık dosyasında kalem kalem yer alırken, iddiaya göre; İmar Müdürü Şeyma Savar Demren, vatandaşların imar işlemlerini bilerek sürüncemede bırakıp rüşvete zorladı. Rüşvet vermeyi kabul edenler, parayı müdürün kardeşi Hasan Devrim Savar'ın hesabına yatırmak zorunda kaldı. Kardeş Savar ise bu paraları Başkan Mustafa Turgut'a elden aktardı.

Öte yandan soruşturmada, Başkan Turgut'un akrabaları Mert Devlet Turgut ve Vehbi Turgut üzerinden yiyecek, içecek ve zirai alım işlerinde belediyeye yüksek fiyatla fatura kesildiği, elde edilen haksız kazancın Özel Kalem Müdürü'ne aktarıldığı belirlendi. Ayrıca araç ihalelerinde şüpheli Aydın Anıl Uğur üzerinden dönen çarkta, her ihaleden yönetim kadrosunun pay aldığı saptandı.

'BAĞIŞ' KILIFIYLA HESABA TRANSFER

Soruşturmada Başkan Mustafa Turgut'un banka hesapları da incelenirken, hesaplara şüpheli Nizamettin Ceylan tarafından "bağış" adı altında 12 farklı işlemde toplam 6 Milyon 300 Bin TL para girişi yapıldığı ortaya çıktı. Ancak "bağış" olarak giren bu devasa meblağın belediyeye değil, Başkan Turgut'un şahsi ve günlük harcamalarına gittiği MASAK raporlarına yansıdı.

BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DEĞİL KARA PARA AKLAMA MERKEZİ

Belediyenin festival ihalelerini üç ayrı paravan şirketle alan Erman Fatih Kirişçi'ye ise paraların yasadışı yollarla "Silifke Belediye Spor Kulübü" üzerinden aktarıldığı deşifre edildi. Kanunen profesyonel kulüplere aktarılması yasak olan belediye bütçesi, "Özel Talimat" ve "7001 nolu talimat" gibi gizli kodlarla kulüp hesabına, oradan da yandaş şirketlerin hesabına pompalandı. Ayrıca belediyenin şeffaf ihaleye çıkmamak için alımları parçalara bölerek EKAP sisteminden gizlediği ve usulsüz "doğrudan temin" yaptığı tespit edildi.

İŞTE GÖZALTINA ALINAN A TAKIMI

Aylar süren fiziki ve teknik takibin ardından 19.06.2026 tarihinde başlatılan dev operasyonda, evlerinde ve belediyedeki makam odalarında arama yapılan ve gözaltına alınan şüpheliler şunlar:

Mustafa Turgut (Silifke Belediye Başkanı)

Ezgi Erdağ Demirtaş (Başkan Yardımcısı)

Ersin Servi (Özel Kalem Müdürü)

Erdoğan Gürbüz (Ayniyat Müdürü)

Şeyma Savar Demren (İmar Müdürü)

Turgut Ongun (Basın Yayın Birim Amiri / Başkanlık Şoförü)

Sait Oğuz (İmar Komisyon Başkanı / Spor Kulübü Bşk.)

Osman Yılmaz (Muhasebe Birimi)

Fikri Öz, Bayram Ali Balcı (Belediye Personelleri)

Emrah Yılmaz, Hasan Devrim Savar, Aydın Anıl Uğur, Bora Tuğay, Esen Tuba Tol, Vehbi Turgut, Mert Devlet Turgut, Nizamettin Ceylan.

Belediyenin milyonluk festival ihalelerini toplayan ve para trafiğinin kilit ismi olan şüpheli Erman Fatih Kirişçi'nin ise firari olduğu ve yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi. Ele geçirilen dijital materyaller ve belgelere el konuldu.