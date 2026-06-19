Favorilere eklemek bir tık uzakta! Yeni Akit’i artık Google’da takip edin

Milli ve manevi değerlerin sarsılmaz kalesi, hakkın ve hakikatin gür sesi Yeni Akit, dijital dünyada da öncü adımlarla yürümeye devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana mazlumların sesi olan Yeni Akit, şimdi de Google Haberler (Google News) platformunda okuyucularıyla buluşuyor.

Yeni Akit'i Google üzerinden takip ederek gündemin nabzını anbean tutabilir, son dakika gelişmelerinden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

AKİT’İ GOOGLE KAYNAKLARA EKLEMEK BİR TIK UZAKTA

Akit, artık Google'ın tercih edilen haber kaynakları arasında kolayca seçilebiliyor. Böylece okurlarımız, Google'ın kişiselleştirilmiş içerik ve haber önerilerinde Yeni Akit haberlerine daha fazla erişim imkanına kavuşuyor.

Akit’i Google kaynaklara eklemek için, gerek ana sayfada gerekse haberlerimizin içinde yere alan ‘Bizi Google’da takip edin” başlıklı alana tıklayarak karşınıza doğrudan çıkacak olan “yeniakit.com.tr” seçeneğine tıklayabilirsiniz. Böylece Yeni Akit kaynak listenize kolayca eklenmiş olacak.

Bu işlemin ardından Google, ilgi alanlarınıza uygun haber önerilerinde Yeni Akit içeriklerini daha görünür şekilde sunabilecek. Gündemi manipülasyonlardan uzak, milli ve manevi değerler ekseninde takip etmek isteyen okurlarımızı, yeniakit.com.tr’yi Google Haberler’de kaynak olarak eklemeye davet ediyoruz.