  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Vedat Muriç, 3 yıllığına Fenerbahçe'de Fuhuşçu Tanju’dan rezil veda! Pisliği ayyuka çıktı, hala helallik istiyor 1876 yılından bugüne: Bilim dünyasını şoke eden olay! Gökyüzünden bir anda kilolarca etin yağdığı o gün! Galatasaray'da mutluyum dese de... Manchester United'da gündem Osimhen: Caught Offsıde yazdı ‘Fotoğraf için yalvardı!’: Trump-Meloni arasında ipler koptu Her gün bir avuç yetiyor: Bilim insanlarının 'Doğal İlaç' dediği kabak çekirdeği hangi hastalıkları önlüyor?
Kadın - Aile
11
Yeniakit Publisher
Mutfakta devrim: Çelik tavalar artık yapışmayacak… Şeflerin sırrı ortaya çıktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Mutfakta devrim: Çelik tavalar artık yapışmayacak… Şeflerin sırrı ortaya çıktı

Şeflerin mutfaktaki en önemli sırrı ortaya çıktı.

#1
Foto - Mutfakta devrim: Çelik tavalar artık yapışmayacak… Şeflerin sırrı ortaya çıktı

Paslanmaz çelik tavalar dayanıklılıkları ve sağlıklı pişirme özellikleriyle mutfakların vazgeçilmez ekipmanları arasında yer alıyor. Doğru kullanılmadığında, özellikle yumurta, balık ve et gibi hassas gıdalar tava yüzeyine yapışabiliyor. İşte Çelik tavaların yapışmasını engelleyen yöntemler...

#2
Foto - Mutfakta devrim: Çelik tavalar artık yapışmayacak… Şeflerin sırrı ortaya çıktı

Her ne kadar gözle görülmese de paslanmaz çelik yüzeylerde mikroskobik düzeyde küçük boşluklar bulunur. Tava ısındığında bu gözenekler genişler ve yiyeceklerdeki proteinler yüzeye tutunarak yapışmaya neden olabilir. Özellikle yeterince ısıtılmamış tavalarda bu sorun daha sık yaşanır.

#3
Foto - Mutfakta devrim: Çelik tavalar artık yapışmayacak… Şeflerin sırrı ortaya çıktı

Doğal şekerler ve kükürt bileşikleri bakımından zengin olan soğan, yüksek sıcaklıkla temas ettiğinde tava yüzeyinde ince bir koruyucu tabaka oluşmasına yardımcı olur. Bu işlem, profesyonel mutfaklarda kullanılan "seasoning" yani yüzey hazırlama yöntemine benzer bir etki yaratır. Böylece yiyeceklerin metal yüzeye doğrudan temas etmesi azalır ve yapışma riski düşer.

#4
Foto - Mutfakta devrim: Çelik tavalar artık yapışmayacak… Şeflerin sırrı ortaya çıktı

Temiz ve kuru paslanmaz çelik tavayı orta-yüksek ateşte yaklaşık 3 dakika boyunca boş şekilde ısıtın.

#5
Foto - Mutfakta devrim: Çelik tavalar artık yapışmayacak… Şeflerin sırrı ortaya çıktı

Tava yeterince ısındıktan sonra birkaç damla yüksek sıcaklığa dayanıklı bitkisel yağ ekleyin.

#6
Foto - Mutfakta devrim: Çelik tavalar artık yapışmayacak… Şeflerin sırrı ortaya çıktı

Büyük bir soğanı ikiye kesin ve kesik kısmını tava yüzeyine bastırarak dairesel hareketlerle gezdirin. Yaklaşık 1 dakika boyunca devam eden işlem sırasında tava yüzeyinde hafif parlak bir tabaka oluşacaktır.

#7
Foto - Mutfakta devrim: Çelik tavalar artık yapışmayacak… Şeflerin sırrı ortaya çıktı

İşlemi bir kez daha tekrarlamak, yüzeyde oluşan koruyucu katmanın güçlenmesine yardımcı olabilir. Tavayı soğuttuktan sonra ikinci kez aynı uygulamayı yapmak, yapışma karşıtı etkinin daha uzun süre korunmasını sağlayabilir. Bu tür yüzey hazırlama işlemlerinin ardından aşındırıcı temizlik ürünlerinden kaçınmak önemlidir. Sert bulaşık telleri ve yoğun yağ çözücüler, oluşan koruyucu tabakayı zayıflatabilir. Bunun yerine ılık su ve yumuşak bir sünger kullanılması tavsiye edilir. Kurumuş yemek kalıntıları için tavada su kaynatmak, temizliği kolaylaştıran etkili yöntemlerden biridir.

#8
Foto - Mutfakta devrim: Çelik tavalar artık yapışmayacak… Şeflerin sırrı ortaya çıktı

Düzenli bakım yapılan paslanmaz çelik tavalarda su lekeleri ve renk değişimleri daha az görülebilir.

#9
Foto - Mutfakta devrim: Çelik tavalar artık yapışmayacak… Şeflerin sırrı ortaya çıktı

Bu sayede tava hem daha estetik görünür hem de uzun yıllar boyunca performansını koruyabilir.

#10
Foto - Mutfakta devrim: Çelik tavalar artık yapışmayacak… Şeflerin sırrı ortaya çıktı

Doğal malzemelerle uygulanan bu basit yöntem, paslanmaz çelik tavalarda yaşanan yapışma sorununu azaltmaya yardımcı olurken, kimyasal kaplamalara ihtiyaç duymadan daha konforlu bir pişirme deneyimi sunabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıcak açıklama: İsrail askerleriyle çatışıyoruz
Dünya

Sıcak açıklama: İsrail askerleriyle çatışıyoruz

Hizbullah'tan yapılan açıklamada "Ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde ilerlemeye çalışan İsrail askerleriyle çatışıyoruz" denildi. ..
Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’ya operasyon çekmişti! Tetikçi Timur Soykan'a tokat gibi sorular
Gündem

Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’ya operasyon çekmişti! Tetikçi Timur Soykan'a tokat gibi sorular

Nizamiye Eğitim Kurumları Kurucusu Araştırmacı & Yazar Muhammed Şevket Gökşan Hoca, sosyal medyada paylaştığı metin ile psikiyatri hastası k..
Çocukları korumak için yasaklanmıştı! Roblox 680 gün sonra erişime açıldı
Gündem

Çocukları korumak için yasaklanmıştı! Roblox 680 gün sonra erişime açıldı

Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırdığı için Türkiye’de uzun süredir erişim engeli bulunan oyun platformu Roblox, yeniden..
Antalya’da korkutan deprem
Gündem

Antalya’da korkutan deprem

Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.
Bölgede yeni gelişmeler yaşanıyor! Libya'dan ABD planına yeşil ışık
Dünya

Bölgede yeni gelişmeler yaşanıyor! Libya'dan ABD planına yeşil ışık

Libya Ulusal Ordusu, ülkedeki rakip yönetimleri tek otorite altında birleştirmeyi hedefleyen ABD planına ilişkin müzakereye hazır olduğunu a..
AJet’ten bir başarı daha! 'Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri Listesi’ne adını yazdırdı
Gündem

AJet’ten bir başarı daha! 'Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri Listesi’ne adını yazdırdı

AJet, çalışan memnuniyeti alanındaki başarılı uygulamaları ve insan odaklı yaklaşımıyla "Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri" listesine adını ya..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23