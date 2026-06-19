Mutfakta devrim: Çelik tavalar artık yapışmayacak… Şeflerin sırrı ortaya çıktı
Şeflerin mutfaktaki en önemli sırrı ortaya çıktı.
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Şeflerin mutfaktaki en önemli sırrı ortaya çıktı.
Paslanmaz çelik tavalar dayanıklılıkları ve sağlıklı pişirme özellikleriyle mutfakların vazgeçilmez ekipmanları arasında yer alıyor. Doğru kullanılmadığında, özellikle yumurta, balık ve et gibi hassas gıdalar tava yüzeyine yapışabiliyor. İşte Çelik tavaların yapışmasını engelleyen yöntemler...
Her ne kadar gözle görülmese de paslanmaz çelik yüzeylerde mikroskobik düzeyde küçük boşluklar bulunur. Tava ısındığında bu gözenekler genişler ve yiyeceklerdeki proteinler yüzeye tutunarak yapışmaya neden olabilir. Özellikle yeterince ısıtılmamış tavalarda bu sorun daha sık yaşanır.
Doğal şekerler ve kükürt bileşikleri bakımından zengin olan soğan, yüksek sıcaklıkla temas ettiğinde tava yüzeyinde ince bir koruyucu tabaka oluşmasına yardımcı olur. Bu işlem, profesyonel mutfaklarda kullanılan "seasoning" yani yüzey hazırlama yöntemine benzer bir etki yaratır. Böylece yiyeceklerin metal yüzeye doğrudan temas etmesi azalır ve yapışma riski düşer.
Temiz ve kuru paslanmaz çelik tavayı orta-yüksek ateşte yaklaşık 3 dakika boyunca boş şekilde ısıtın.
Tava yeterince ısındıktan sonra birkaç damla yüksek sıcaklığa dayanıklı bitkisel yağ ekleyin.
Büyük bir soğanı ikiye kesin ve kesik kısmını tava yüzeyine bastırarak dairesel hareketlerle gezdirin. Yaklaşık 1 dakika boyunca devam eden işlem sırasında tava yüzeyinde hafif parlak bir tabaka oluşacaktır.
İşlemi bir kez daha tekrarlamak, yüzeyde oluşan koruyucu katmanın güçlenmesine yardımcı olabilir. Tavayı soğuttuktan sonra ikinci kez aynı uygulamayı yapmak, yapışma karşıtı etkinin daha uzun süre korunmasını sağlayabilir. Bu tür yüzey hazırlama işlemlerinin ardından aşındırıcı temizlik ürünlerinden kaçınmak önemlidir. Sert bulaşık telleri ve yoğun yağ çözücüler, oluşan koruyucu tabakayı zayıflatabilir. Bunun yerine ılık su ve yumuşak bir sünger kullanılması tavsiye edilir. Kurumuş yemek kalıntıları için tavada su kaynatmak, temizliği kolaylaştıran etkili yöntemlerden biridir.
Düzenli bakım yapılan paslanmaz çelik tavalarda su lekeleri ve renk değişimleri daha az görülebilir.
Bu sayede tava hem daha estetik görünür hem de uzun yıllar boyunca performansını koruyabilir.
Doğal malzemelerle uygulanan bu basit yöntem, paslanmaz çelik tavalarda yaşanan yapışma sorununu azaltmaya yardımcı olurken, kimyasal kaplamalara ihtiyaç duymadan daha konforlu bir pişirme deneyimi sunabilir.
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