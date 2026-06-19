Mutfakta devrim: Çelik tavalar artık yapışmayacak… Şeflerin sırrı ortaya çıktı

İşlemi bir kez daha tekrarlamak, yüzeyde oluşan koruyucu katmanın güçlenmesine yardımcı olabilir. Tavayı soğuttuktan sonra ikinci kez aynı uygulamayı yapmak, yapışma karşıtı etkinin daha uzun süre korunmasını sağlayabilir. Bu tür yüzey hazırlama işlemlerinin ardından aşındırıcı temizlik ürünlerinden kaçınmak önemlidir. Sert bulaşık telleri ve yoğun yağ çözücüler, oluşan koruyucu tabakayı zayıflatabilir. Bunun yerine ılık su ve yumuşak bir sünger kullanılması tavsiye edilir. Kurumuş yemek kalıntıları için tavada su kaynatmak, temizliği kolaylaştıran etkili yöntemlerden biridir.