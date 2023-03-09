Yunus Günçe'den tepki çeken sözler! Melih Gökçek paylaşıp sert sözler kullandı

Seçimlere dair yorumlarıyla dikkat çeken oyuncu Yunus Günçe tepki çeken sözleriyle gündemde... Sosyal medyadaki paylaşımında "Troller troller" diyerek bir kesimi hedef alan Günçe sosyal medyada tepki çekti.

"15 Mayıs sabahı hepiniz çöpsünüz. Ne yapsanız işe yaramayacak. G...zü de yırtsanız olmayacak. Limon satabilirsiniz. Korsan taksici olabilirsiniz. Ya da p...k olun" diyerek şoke eden Yunus Günçe'ye tepkiler gecikmedi.

"KİN YÜKLÜ" DİYEREK KIZDI

Melih Gökçek de o videoyu paylaşarak sert sözler söyledi.

Eski belediye başkanı Gökçek Yunus Günçe'yi hedef alarak "Adı Yunus Günçe, oyuncuymuş.. Milleti tehdit ediyor... Görün millet, bu haysiyetsizler nasıl kin yüklü. 15 Mayıs'ta senin suratına tükürmek boynumuzun borcu..." dedi.

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