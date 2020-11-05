Yunus Emre Enstitüsü'nün pandemi sürecinde Lübnan'da başlattığı çevrim içi Türkçe kurslarına yoğun ilgi

BEYRUT (AA) - MAHMUT GELDİ - Yunus Emre Enstitüsü (YEE), yıllardan beri faaliyet gösterdiği Lübnan'da yüz yüze eğitimin askıya alındığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde başlattığı online kurslarıyla 5 bin 500'ü aşkın kişiye Türkçe öğretiyor.

Son yıllarda Arap ülkelerinde izlenme rekorları kıran Türk dizilerini orijinal haliyle izlemenin yanı sıra seyahat, ticaret ve hatta sadece Türkiye sevgisinden dolayı Türkçe öğrenen Lübnanlılar, pandemi sürecinde YEE'nin sunduğu çevrim içi kurslara yoğun ilgi gösteriyor.

Beyrut YEE Müdürü İbrahim Furkan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 9 yıldan beri kesintisiz olarak eğitim ve kültürel faaliyet sürdürdükleri Lübnan'da Kovid-19 salgını döneminde de Lübnanlılar için projeler geliştirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Ülkenin kuzeyinde yer alan Türkmen Aydamun ve Kavaşra köyleri, başkent Beyrut, Trablusşam, Sayda ve Bekâ Vadisi'nin 30 farklı noktasında yıllardan beri binlerce Lübnanlıya Türkçe öğretme başarısı elde ettiklerini anlatan Özdemir, ülkenin tek kamu üniversitesi Lübnan Üniversitesi'nde açmış oldukları Türkoloji Bölümü'nün bu yıl ilk mezunlarını verdiğini, Bekâ Vadisi'ndeki bir özel okulun ise birkaç yıldan beri Fransızca yerine okul müfredatına Türkçe dersini aldığını belirtti.

Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve YEE tarafından görevlendirilen öğretmenlerle Lübnanlı kursiyerlere Türkçe öğretme konusunda çok iyi bir başarı yakaladıklarını aktaran Özdemir, "Türkiye, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından tüm alanlarda Lübnan'la imkanlarını paylaştı. Bizler de YEE olarak bu zor koşullardaki Lübnan halkının yanında olmak, dostluğumuzu ve muhabbetimizi daha da artırmak için başka ülkelerde de uyguladığımız ücretsiz çevrim içi kursları ilanına çıktık." dedi.

- İki hafta gibi kısa sürede 5 bin 500 kursiyer kayıp yaptırdı

Beyrut YEE Müdürü Özdemir, pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimlere tüm dünyada olduğu gibi Lübnan'da da ara verildiğini hatırlatarak, "Bizler de çevrim içi kurslar projesiyle Lübnan’da YEE'nin bulunmadığı illerden öğrencilere ulaşma imkanı bulduk. Şu anda Lübnan’ın tüm bölgelerinden kursiyerlerimiz online Türkçe kurslarına katılmaktadırlar." diye konuştu.

YEE'nin eylül ayında başlattığı online kursların çok büyük bir ilgiyle karşılık bulduğuna dikkati çeken Özdemir, "İki hafta gibi kısa bir süre zarfında 5 bin 500 kişi kurslara kayıt yaptırdı. Lübnan’da görev yapan MEB öğretmenlerimiz ve YEE okutmanlarımızla bu kursları başarıyla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekonomik krizin pandemi süreciyle daha da etkili olduğu Lübnan'da diğer birçok sektör gibi eğitimin de etkilendiğine işaret eden Özdemir, öğretmen gönderemedikleri bölgelerden talebin olabileceğini tahmin ettiklerini ancak Türkçe kurslarına ilginin tahminlerinin çok ötesinde gerçekleştiğini vurguladı.

Özdemir, "Açıkçası online kursiyerlerimizin 5 bin 500 kişiyi aşacağını tahmin etmemiştik." diyerek, daha çok Lübnanlıyı Türkçe eğitimiyle buluşturduklarından dolayı oldukça mutlu olduklarını kaydetti.

- Lübnanlıların Türkiye'ye olan ilgisine tanıklık ettik

Türkçe online kursları projesiyle bir anlamda Lübnan halkının Türkiye’ye olan ilgisine tanıklık ettiklerini dile getiren Özdemir, "Lübnanlıların Türkçe kurslarına olan teveccühünü tetikleyen birçok etken var tabi. Türkçe kurslarımıza yönelik teveccühün ilk etapta en büyük etkisi Türk dizileri olmuş olsa da Arap ülkelerinden Türkiye'ye yönelik turizm ve ticaret etkilidir." diye konuştu.

Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan milyonlarca Lübnanlı gurbetçinin de Türkiye'ye ilgi duyduğuna ve tatillerini Türkiye'de yapmayı tercih ettiğine vurgu yapan Özdemir, yurt dışında yaşayan Lübnanlıların online Türkçe kurslarına katılım gösterdiğini aktardı.

Özdemir, Lübnanlıların Türkiye'yle yakınlığına ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün herhangi bir Lübnanlıya Türkiye’ye gittiniz mi sorusu sorduğunuzda, tebessümle birden fazla cevabı almanız mümkündür. Hatta geçen hafta İstanbul’daydım, haftaya Antalya’ya gideceğim. Dediklerine şahit olursunuz. Türkiye ve Lübnan arasındaki hem ticaret hem de turizm bağları çok güçlü duruyor."

Beyrut YEE Müdürü Özdemir, Kovid-19 salgını tedbirleri bağlamında şu anda Türkçe kursları dışındaki kültür-sanat faaliyetlerinin bazılarını askıya almak zorunda kaldıklarını anlatarak, "Pandeminin bitmesi akabinde çevrim içi kurslarında yakaladığımız bu yoğun ilgiyi kültür-sanat faaliyetleri gerçekleştirerek, bizleri çok seven Lübnan halkıyla buluşmayı hedefliyoruz." dedi.