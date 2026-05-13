İki yıl boyunca katliamı seyreden AB, şimdi günah çıkartıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar el Anouni, The New York Times muhabiri Nicholas Kristof tarafından yayımlanan araştırmada İsrail'in Filistinli esirlere yönelik cinsel saldırıları sistematik hale getirdiğinin ortaya konulmasına ilişkin Birliğin uluslararası insancıl hukukun ihlal edildiği öne sürülen vakaların bağımsız soruşturulmasını desteklediğini belirterek "Tüm tutuklu ve gözaltındaki kişilere, uluslararası insancıl hukuk kuralları uyarınca, onurlu şekilde muamele edilmelidir." dedi.

The New York Times muhabiri Kristof tarafından yürütülen araştırma, İsrailli askerlerin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve gardiyanların Filistinli esirlere yönelik tecavüzünü ve çocuklara yönelik sistematik cinsel istismarını gözler önüne sermişti.