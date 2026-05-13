Sarkozy için yolsuzluk davasında karar vakti! Eski Cumhurbaşkanına 7 yıl hapis ve siyaset yasağı şoku!

Fransa'da "Libya davası" olarak bilinen yargı sürecinde, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında savcılık mütalaası açıklandı. Yolsuzluk, suç örgütü kurmak ve 2007 seçimlerinde yasa dışı finansman sağlamakla suçlanan Sarkozy için 7 yıl hapis, 300 bin avro para cezası ve 5 yıl süreyle siyasetten men edilmesi talep edildi.

ESKİ Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin yargılandığı Libya davasında savcı, yolsuzluk ve yasa dışı seçim finansmanı ile suçlanan Sarkozy için 7 yıl hapis ve 5 yıl siyasetten men cezası verilmesini istedi.

Fransa'da savcılık, ‘Libya davası’ kapsamında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında ‘yolsuzluk, suç örgütü kurmak ve yasa dışı seçim kampanyası finansmanı sağlamak’ suçlarından 7 yıl hapis ve 300 bin avro para cezasının yanı sıra 5 yıl siyasetten men talep etti.

Sarkozy'ye yakın isimlerden Claude Gueant hakkında 6 yıl hapis, eski Cumhurbaşkanı'na yakın bir diğer isim olan Brice Hortefeux hakkında 2 yıl tecilli olmak üzere 4 yıl hapis cezası istendi. Savcılık, Fransa ve Libya arasında iki yolsuzluk ağının başında olmakla suçlanan Bechir Saleh ile Alexandre Djouhri hakkında 6 yıl hapis ve 4 milyon avro para cezası verilmesini talep etti. 

