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Teknoloji Yunus Emre Enstitüsü'nün basılı materyalleri dijital ortama taşındı
Teknoloji

Yunus Emre Enstitüsü'nün basılı materyalleri dijital ortama taşındı

Yabancılara Türkçe öğretimi alanında öncü kurumlardan Yunus Emre Enstitüsü (YEE), salgın döneminde Türkçe öğrenmek isteyenlerin ihtiyaç duyacağı eserleri dijital ortama taşıdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 16:49:00 -
Yunus Emre Enstitüsü'nün basılı materyalleri dijital ortama taşındı

Sahadan elde ettiği tecrübeyle materyal havuzuna her geçen gün bir yenisini ekleyen YEE, temel öğretim materyali "Türkçe Öğreniyorum Kitap Seti" ve yardımcı okuma materyali "Türkçenin Sesi Yunus Emre Hikayeleri" adlı eserlerini Google Play mağazasında, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin istifadesine sundu.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, farklı ülkelerdeki 58 kültür merkeziyle binlerce kişiye gerek örgün gerekse çevrim içi olarak Türkçe öğreten enstitü, var olan dijital faaliyetlerini salgın döneminde de artırarak devam ettiriyor.

Enstitü, Türkçeyi zamandan ve mekandan bağımsız olarak öğretmek amacıyla kurduğu "www.learnturkish.com" sitesi aracılığıyla çağdaş teknolojik imkanları kullanarak 194 ülkeden 381 bin kişiye ücretsiz olarak Türkçe öğretiyor.

Türkçe öğrenmek isteyenlere, öğreticiye ihtiyaç duymadan kendi kendilerine öğrenebilme imkanı tanıyan sitede, öğreniciler okuma, dinleme, yazma, konuşma ve dil bilgisi alanındaki öğrenme etkinlikleriyle Türkçelerini geliştirip değerlendirme bölümünde kendilerini ölçebiliyor.

Yunus Emre'nin hayatı ve düşüncelerini Türkçenin edebi söyleyişi eşliğinde öğretmeyi amaçlayan enstitü, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen her seviyeden öğreniciyle arasında temeli güçlü köprüler kurmayı ve öğrenicilere Yunus Emre'nin ilahi aşk yolculuğunu anlatmayı hedefliyor.

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