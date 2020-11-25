Yunus Emre Enstitüsü ile Azerbaycan arasında iş birliği protokolleri imzalandı

BAKÜ (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Azerbaycan Devlet İmtihan Merkezi ve Azerbaycan Teknik Üniversitesi arasında iş birliği protokolleri imzalandı.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen imza törenine YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türkiye'nin Bakü Büyükelçilisi Erkan Özoral, Azerbaycan Devlet İmtihan Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Meleyke Abbaszade, Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayet Veliyev ve diğer yetkililer katıldı.

YEE Başkanı Prof. Dr. Ateş, Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda elde ettiği şanlı zafer dolayısıyla duydukları mutluluğu dile getirdi.

Azerbaycan halkını gönülden kutladığını vurgulayan Ateş, iki ülke kurumları arasındaki ilişkilerin gelişmesinin önemine işaret etti.

Ateş, YEE olarak Azerbaycan kurum ve kuruluşlarıyla iş birliklerine her zaman öncelik tanıdıklarını vurguladı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçilisi Özoral da Azerbaycan'ı zaferini kutladı.

Özoral, YEE ile Azerbaycan eğitim kurumları arasında imzalanan protokollerin, 27 yıl işgal altında bulunan Kelbecer ilinin kurtarılmasıyla aynı güne denk gelmesi nedeniyle daha bir anlam kazandığını ifade etti.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç ise Azerbaycan Devlet İmtihan Merkezi ile imzalanan protokolün, Türkçe Yeterlik Sınavı'nın (TYS) Azerbaycan kamuoyunda tanıtılması ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için teknik altyapının sağlanmasını içerdiğini anlattı.

Karakılıç, protokolün, yabancılara Azerbaycan dilinin öğretilmesi amacıyla ders kitapları ve materyallerin geliştirilmesi, çevrim içi eğitim ve sınav platformunun geliştirilmesi, aynı zamanda Azerbaycan Dili Yeterlik Sınavı'nın oluşturulabilmesi amacıyla karşılıklı akademik ve teknik desteği içerdiğini anlattı.

Selçuk Karakılıç, Azerbaycan Teknik Üniversitesi ile imzalanan protokolle, YEE'nin Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında genel iş birliğini sağlamanın ve bu iş birliğini oluşturacak faaliyet ve çalışmalara ilişkin usul ve esasların belirlenmesinin amaçlandığını kaydetti.