Uzmanlar, Türkiye'yi uyardı! Çöl Toz dalgası bugün başladı! Etkisi 10 gün sürecek... Bunu herkes bilmeli

Uzmanlar, çöl tozunun ilk olarak Marmara Bölgesi’nde etkili olacağını belirtiyor. Özellikle İstanbul’da hava kalitesinde düşüş, puslu gökyüzü ve görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği ifade ediliyor. Yetkililer, yoğunluğun 18 Mayıs sonrası kademeli olarak azalmasını bekliyor. Prof. Dr. Hüseyin Toros, çöl tozlarının astım, KOAH, bronşit ve alerjik solunum yolu hastalıkları bulunan kişiler açısından ciddi risk taşıdığına dikkat çekti. Uzmanlar; yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin uzun süre açık havada bulunmaktan kaçınmasını öneriyor. Uzmanlar, hava kalitesi indeksinin bazı bölgelerde kritik seviyelere ulaşabileceğini belirterek resmi meteorolojik açıklamaların düzenli olarak takip edilmesi gerektiğini söylüyor. Özellikle yoğun egzersizlerden kaçınılması ve ihtiyaç halinde maske kullanılması tavsiye ediliyor