Uzmanlar, Türkiye'yi uyardı! Çöl Toz dalgası bugün başladı! Etkisi 10 gün sürecek... Bunu herkes bilmeli
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Uzmanlar, Türkiye'yi uyardı! Çöl Toz dalgası bugün başladı! Etkisi 10 gün sürecek... Bunu herkes bilmeli

Meteoroloji uzmanları sıcak-soğuk dengesizliği sebebiyle havanın etkisiyle ortaya çıkan toz dalgasının yaklaşık 10 gün sürmesinin beklendiği uyarısında bulunuyorlar...

Meteoroloji uzmanları, Türkiye’nin önümüzdeki günlerde Kuzey Afrika üzerinden gelen yoğun çöl tozu etkisine gireceğini açıkladı. Yaklaşık 10 gün sürmesi beklenen bu hava olayının özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok kentte hava kalitesini olumsuz etkileyeceği bildirildi.

Uzmanlar, solunum yolu rahatsızlığı bulunan vatandaşların tedbirli davranması gerektiğini vurguluyor. Türkiye genelinde etkili olması beklenen çöl tozu taşınımı, İstanbul'dan itibaren bugün başladı. Meteorolojik değerlendirmelere göre bu hava olayı 10 gün boyunca etkisini sürdürebilirken, özellikle bazı bölgelerde daha yoğun hissedilebileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, hava kalitesinde düşüş ve puslu gökyüzü gibi etkilerin görülebileceğine dikkat çekiyor. Sürece ilişkin gelişmeler yakından izleniyor. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden uzman isim Prof. Dr. Hüseyin Toros’un değerlendirmelerine göre, Sahra Çölü kaynaklı toz bulutları Türkiye genelinde ve Akdeniz çevresinde etkisini gösterecek. Meteorolojik modellere göre batı bölgelerinden giriş yapacak toz taşınımının günler boyunca atmosferde yoğun şekilde hissedileceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, çöl tozunun ilk olarak Marmara Bölgesi’nde etkili olacağını belirtiyor. Özellikle İstanbul’da hava kalitesinde düşüş, puslu gökyüzü ve görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği ifade ediliyor. Yetkililer, yoğunluğun 18 Mayıs sonrası kademeli olarak azalmasını bekliyor. Prof. Dr. Hüseyin Toros, çöl tozlarının astım, KOAH, bronşit ve alerjik solunum yolu hastalıkları bulunan kişiler açısından ciddi risk taşıdığına dikkat çekti. Uzmanlar; yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin uzun süre açık havada bulunmaktan kaçınmasını öneriyor. Uzmanlar, hava kalitesi indeksinin bazı bölgelerde kritik seviyelere ulaşabileceğini belirterek resmi meteorolojik açıklamaların düzenli olarak takip edilmesi gerektiğini söylüyor. Özellikle yoğun egzersizlerden kaçınılması ve ihtiyaç halinde maske kullanılması tavsiye ediliyor

Sahra’dan taşınan tozlar yalnızca hava kirliliğine yol açmıyor. Bilim insanlarına göre bu tozlar, taşıdıkları mineraller sayesinde okyanus ekosistemleri ve tropikal ormanlar için doğal bir besin kaynağı görevi görüyor. Yapılan araştırmalar, Amazon yağmur ormanlarının ihtiyaç duyduğu fosforun önemli kısmının Sahra’dan gelen tozlarla taşındığını ortaya koyuyor.

