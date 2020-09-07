Yunus Emre Enstitüsü, Gürcistan'da çocuklara ebru sanatını tanıttı
TİFLİS (AA) - Tiflis Yunus Emre Enstitüsü, "Tiflis 2020 Çocuk Festivali"nde çocuklar için çeşitli atölye faaliyetleri düzenlendi.
Enstitü, Başkent Tiflis'in Mushtaidi Parkı'nda düzenlenen Tiflis 2020 Çocuk Festivaline stant açarak katıldı.
Çocuklar için çeşitli atölye faaliyetleri düzenleyen enstitü yetkilileri, çocuklara yönelik yarışmalar, tanıtımlar, oyunlar ve sanat atölyeleri gerçekleştirdi.
Yetkililer, festivalde çocuklara ebru sanatını tanıttı.
Festivalde tanıtımı yapılan ebru sanatı büyük ilgi gördü.