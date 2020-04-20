  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yunus ekibi otomobille çarpıştı: 1 polis yaralandı

Osmaniye’de motosikletli polis ekibi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru yaralandı.

2020-04-20 21:26:37 -
Yunus ekibi otomobille çarpıştı: 1 polis yaralandı

Osmaniye’de motosikletli polis ekibi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Adnan Menderes Mahallesi, Fakıuşağı yolu üzerinde meydana geldi. Motosikletli polis ekibi ile otomobil kavşak üzerinde çarpıştı. Kaza sonrası motosikletten fırlayan polis memuru İ.O. asfalt zemine düşerek yaralandı. Yaralı polis memuru İ.O. olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk muayenede yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı