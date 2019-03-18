Yunus balığını öldüren Türk kaptanın cezası belli oldu Gürcistan'ın başkenti Batum'da, bir yunus balığının ölümüne sebep olan Türk kaptana para cezası verildi.

Gürcistan'ın Batum şehrinde bir yunus balığının ölümüne sebep olan Türkiye bayraklı geminin kaptanına 15 bin dolar para cezası verildi. Gürcistan Çevre ve Tarım Bakanlığı Çevre Denetim Departmanı'ndan yapılan açıklamada, "Batum Şehir Mahkemesi'nin kararıyla işlenen suçtan dolayı faile 40 bin 900 lari (yaklaşık 15 bin dolar) para cezası verildi. Belirtilen miktarın ödenmesinden sonra gemi, Gürcistan karasularından ayrılabilir" ifadelerine yer verildi.

Departmanın verdiği bilgiye göre, 10 Mart Pazar günü Batum sahilinde ölü yunus balığı bulundu. Kaptan suçu itiraf etti Soruşturma sonucunda yunusun ölümünden Türk bayraklı geminin kaptanının sorumlu olduğu tespit edildi. Kaptanın suçunu itiraf ettiği bildirildi. Yunus balığının, kaptanın hangi eylemleri sonucu öldüğü yönünde ayrıntılar verilmedi.

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