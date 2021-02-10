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Spor Yunanlıların Beşiktaş pişmanlığı
Spor

Yunanlıların Beşiktaş pişmanlığı

Beşiktaş'ın bu sezon yıldızlaşan isimlerden biri olan Cyle Larin ile ilgili Yunan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 09:41:00 -
Yunanlıların Beşiktaş pişmanlığı

Beşiktaş'ın bu sezon gol yükünü çeken isimlerinden Cyle Larin için Yunan gazetesi Sportime flaş bir iddia ortaya attı. Gazete, 26 karşılaşmada fileleri 15 kez sarsan 25 yaşındaki Kanadalı forveti, PAOK'un yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmak için uğraş verdiğini belirtti.

2 milyon Euro ödemek istemediler!

Ancak Kara Kartal'ın o dönem talep ettiği 2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu yüksek bulan Yunan kulübü transferden vazgeçti. Selanik ekibi bunun üzerine Rijeka'dan Antonio Colak'a 3 milyon Euro'ya imza attırdı. Hırvat oyuncunun bu sezon 10 maçta 1 golü bulunuyor.

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