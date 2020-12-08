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Dünya Yunanlılar ülkeleri sıralayarak dünya ile paylaştı! 'Türkiye'ye yönelik yaptırıma karşı çıktılar'
Dünya

Yunanlılar ülkeleri sıralayarak dünya ile paylaştı! 'Türkiye'ye yönelik yaptırıma karşı çıktılar'

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetlerinden rahatsız olan bazı AB ülkeleri Ankara'ya yönelik yaptırımlara karşı çıkıyor. Yunan basını bu ülkeleri açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 10:22:00 -
Yunanlılar ülkeleri sıralayarak dünya ile paylaştı! 'Türkiye'ye yönelik yaptırıma karşı çıktılar'

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında, Doğu Akdeniz krizi nedeniyle, Türkiye'ye yaptırım konusu ele alındı. Toplantıda, bakanlar arasında uzlaşma sağlanamadığı için yaptırım kararı 10-11 Aralık'ta yapılacak liderler zirvesine bırakıldı.

vrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında, Doğu Akdeniz krizi nedeniyle, Türkiye'ye yaptırım konusu ele alındı. Toplantıda, bakanlar arasında uzlaşma sağlanamadığı için yaptırım kararı 10-11 Aralık'ta yapılacak liderler zirvesine bırakıldı. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Konu liderler tarafından tartışılacak. Orada ne konuşulacağını önceden tahmin edemeyiz" dedi.

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Doğu Akdeniz politikası nedeniyle Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar, ABD-AB yakınlaşma planı, Venezuela seçimleri ve insan hakları uygulamalarıyla ilgili AB'nin tavrını belirlemek üzere toplandı.

Dışişleri bakanlarının Brüksel'deki buluşmasının ardından basın toplantısı düzenleyen AB Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell, Türkiye'ye yaptırım konusunun ele alındığını ancak bu konuda bir uzlaşmaya varılamadığını söyledi. Borrell, "Maalesef, Türkiye ile ilişkilerde, Doğu Akdeniz'deki tavrı konusunda bir değişiklik sağlayamadık. Tam tersine durum daha da kötüye gitti ve bu konuda tüm üyeler hemfikir. Bakanlar, liderleri bilgilendirecek. Bu konudaki nihai kararı bu hafta toplanacak olan liderler verecek" dedi.

Atina merkezli SKAİ TV ise Türkiye'ye karşı yaptırımları isteyen ve reddeden ülkeleri açıkladı.

Habere göre, Fransa, Avusturya, Lüksemburg, Slovenya, Hollanda, Baltık Ülkeleri, Belçika, İrlanda ve Danimarka, Yunanistan ve Kıbrıs (GKRY) yaptırımları destekliyor.

6 ülke karşı çıkıyor

Almanya, İtalya, İspanya, Malta, Macaristan ve Polonya sert yaptırımlara karşı çıkıyor.

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