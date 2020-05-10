Yunanlılar şokta! "Geri çekilmesine Türkler sebep oldu"

Avrupa Birliği’nde işler yolunda gitmiyor. Koronavirüs sürecini yönetememesiyle eleştirilen Brüksel, geçtiğimiz günlerde rüya operasyon şeklinde lanse ettiği, Libya’ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için kısa süre önce başlattığı İrini operasyonu’nda da şok yaşadı. Malta basını, bu ülkenin operasyona verdiği mali ve askeri desteği, düzensiz göç krizinde beklediği dayanışmayı görene dek geri çekeceğini yazdı.

Yunan medyası şaşırtmadı

Malta kamuoyu her ne kadar bu tepkiyi düzensiz göç krizinde AB’nin ve diğer üye ülkelerin dayanışma göstermemesine bağlasa ve düzensiz göç konusunda Brüksel tarafından adım atılmadan bu yeni yaklaşımını değiştirmeyeceği dile getirilse de, Yunanistan bundan çok farklı düşünüyor. Yunan medyasında çıkan haberlere göre Malta’nın kararının arkasında Türkiye var.

Hak talebi tehlikeye girecek

Libya’da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni desteklemek için Türkiye’nin bölgeye aralıksız şekilde silah gönderdiğini savunan Yunan medya organları, silah ambargosunun etkin bir şekilde denetlenmesinden en çok zarar görecek ülkenin hiç şüphesiz Türkiye olacağını, bu nedenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İrini Operasyonu’nu zayıflatmak için mücadele ettiğini savundu. Malta’nın veto kararının büyük prestik kaybı anlamına geldiğinin altı çizilirken, Yunan Başbakan Kyriakos Miçotakis’in ambargo denetimi için sonuna kadar bastıracağına dikkat çekildi. Zira Türkiye’nin Fayiz Es-Serrac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı ve Yunanistan’ın bölgesel çıkarlarını yerle bir eden deniz sınırları mutabakatı, darbeci Halife Hafter militanlarının püskürtülmesiyle tamamen garanti altına alınırsa, Yunanistan’ın hak iddia ettiği bölgelerdeki varlığı çok büyük tehlikeye girecek.

“Savaş çıkarsa Libya’da çıkar”

Yunan kamuoyunda, Türkiye ile Yunanistan arasında patlak verecek muhtemel bir sıcak temasın Ege’de değil, Libya’da ortaya çıkacağı görüşü gittikçe taraftar kazanıyor. Zira Yunan makamları, Türkiye’nin silah ambargosunu deldiğini tespit eder ve İrini Operasyonu birliklerine harekat emri verdirirse Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya gelmiş olacak. (Diriliş Postası)