Yunanlılar kıskançlık krizinde… İngiltere Başbakanı Starmer, Kaan’ı çok beğendi
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara’ya geldi.
İngiltere Başbakanı Starmer, Yunan basınının 40 Eurofighter savaş uçağı anlaşmasını tamamlamak üzere Türkiye’ye geldiğini belirterek dikkatle takip ettiği temaslarına hızlı başladı.
KAAN’I ÇOK BEĞENDİ
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan paylaşımda, “Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Keir Starmer, Mürted Hava Meydan Komutanlığı’ndaki karşılama töreni sonrasında Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile birlikte TUSAŞ’a geçerek yerli ve millî uçağımız KAAN hakkında bilgi aldı” bilgisi aktarıldı. Starmer’in KAAN’ı çok beğenerek yetkililerden ayrıntılı bilgi aldığı öğrenildi.
KOMUTANLAR DA EŞLİK ETTİ
Ziyarette Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healy, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth de yer aldı.