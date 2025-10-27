  • İSTANBUL
Bakü'de yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı iptal edildi!

Sarı Lacivertliler deplasmanda rahat kazandı

Kutsal heyecan doruğa ulaştı: Hac kuraları 5 Kasım’da çekiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer'den kritik imza! Türkiye 44 Eurofighter alacak

Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!

Casusluk soruşturması olay ifade! Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti

Ürdün Kralı'ndan İsrail ağzı

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!

Güney Kore Donanması’ndan gövde gösterisi: Haeseong-5 füzesi tanıtıldı

Yunanlılar kıskançlık krizinde… İngiltere Başbakanı Starmer, Kaan’ı çok beğendi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara’ya geldi.

İngiltere Başbakanı Starmer, Yunan basınının 40 Eurofighter savaş uçağı anlaşmasını tamamlamak üzere Türkiye’ye geldiğini belirterek dikkatle takip ettiği temaslarına hızlı başladı.

KAAN’I ÇOK BEĞENDİ

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan paylaşımda, “Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Keir Starmer, Mürted Hava Meydan Komutanlığı’ndaki karşılama töreni sonrasında Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile birlikte TUSAŞ’a geçerek yerli ve millî uçağımız KAAN hakkında bilgi aldı” bilgisi aktarıldı. Starmer’in KAAN’ı çok beğenerek yetkililerden ayrıntılı bilgi aldığı öğrenildi.

KOMUTANLAR DA EŞLİK ETTİ

Ziyarette Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healy, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth de yer aldı.

Yorumlar

Delikanlı

Imamoğlu, yanardağ, ingiliz casuzu diye hapse yargılayın,ingiltere başbakanına kırmız halı serin, işte sizin cesaretiniz bukadar, sadece kendi halkına yiyor birtarıfınız!!!!!!!!

Erdoğan açıklama yapmalı

Uçak alımında bişey anlamadık. Üreten ülkeden değil de satın alandan alabiliyoruz ancak.
