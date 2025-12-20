İsrail bombaları Neda’yı karanlığa mahkum etti! Oyun oynarken dünyası başına yıkıldı

GAZZE'NİN EN GÜZEL KIZLARINDANDI, ŞİMDİ AYNAYA BİLE BAKAMIYOR Hayatının en büyük travmasını yaşayan Neda'nın şu an sağ gözü yok, sol gözünde görme problemi var. Burun ve çenesi kırıldığı için kemik nakline ihtiyaç duyuyor. Nefes borusuna trakeostomi yapıldığı için konuşamıyor ve sağ omzunu da hareket ettiremiyor. Ayrıca travmanın da etkisiyle unutkanlık sorunu yaşıyor ve bir şeyi birkaç saat sonra yeniden soruyor.. Neda'nın vücudunda meydana gelen bu büyük değişimin neden olduğu travma hem onu hem de ailesini derinden etkiliyor. Abla Erhume, bu duruma dair şunları söyledi: "Neda Gazze'nin en güzel kızlarından biriydi. Ben onu bu şekilde görmeye alışkın değilim. O, eskiden neşeli, hayat dolu bir çocuktu, bizi o desteklerdi ama şimdi 'Neden böyle oldu, inşallah ölürüm' diyor. Biz de psikolojik olarak çok yorulduk. Kardeşimi böyle göreceğimiz hiç aklımıza gelmezdi. Bizim de psikolojimiz bozuldu. Daha kendisine aynada bakmış ve yüzünü görmüş değil. Zaten travma yaşıyor, aynada yüzünü görüp ikinci bir travma yaşamasını istemiyoruz." Neda'nın ablası, Gazze'de tedavi imkanı olmadığı için kardeşinin Gazze dışına çıkarılmasını istediklerini belirtti ve Dünya Sağlık Örgütüne, tüm kuruluşlara ve vicdan sahiplerine kendilerine destek olmaları çağrısında bulundu..