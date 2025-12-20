  • İSTANBUL
İsrail bombaları Neda’yı karanlığa mahkum etti! Oyun oynarken dünyası başına yıkıldı

İsrail bombaları Neda’yı karanlığa mahkum etti! Oyun oynarken dünyası başına yıkıldı

Gazze’de çadırlarının önünde kardeşleriyle oyun oynarken İsrail bombalarının hedefi olan 15 yaşındaki Neda Arhume, sağ gözünü ve görme yetisini kaybetti. Hafızasını yitiren ve felç riskiyle karşı karşıya kalan küçük kız, imkansızlıklar içinde hayata tutunmaya çalışıyor.

Foto - İsrail bombaları Neda’yı karanlığa mahkum etti! Oyun oynarken dünyası başına yıkıldı

Gazze Şeridi’ndeki Nusayrat Mülteci Kampı, İsrail saldırılarının en acı bilançolarından birine tanıklık ediyor. Ailesiyle birlikte sığındıkları çadırda kardeşleriyle oyun oynayan 15 yaşındaki Neda Arhume’nin hayatı, bitişikteki çadıra düşen bombayla karardı.

Foto - İsrail bombaları Neda’yı karanlığa mahkum etti! Oyun oynarken dünyası başına yıkıldı

Çadırlarında kardeşleriyle oyun oynarken İsrail saldırısına maruz kalan 15 yaşında kız çocuğu Neda Arhume, aldığı yaralar sonucu hayatı tamamen değişti. Saldırıda başına isabet eden şarapnel nedeniyle tamamen görme yetisini kaybeden ve sağ gözünü yitiren Neda, kafa travmasına bağlı olarak hafıza kaybı ve sağ elini kullanamaz hale geldi. Birden fazla ameliyat geçiren Neda, Gazze Şeridi’nin Nusayrat Kampı’ndaki bir çadırda ailesinin yardımıyla yaşama tutunuyor.

Foto - İsrail bombaları Neda’yı karanlığa mahkum etti! Oyun oynarken dünyası başına yıkıldı

Neda Erhume, kardeşleriyle oyun oynarken düzenlenen İsrail saldırısında, gözünü kaybetti, yüzü tanınmaz hale geldi ve doktorlar 'öldü' derken hayata geri döndü.

Foto - İsrail bombaları Neda’yı karanlığa mahkum etti! Oyun oynarken dünyası başına yıkıldı

Neda'nın hayatı, kardeşleriyle oyun oynadığı, anne ve babasının dışarıda ateşte yemek pişirdiği sırada kana bulandı. Bitişikteki çadıra İsrail 10 Eylül'de saldırı düzenledi, etrafa saçılan şarapneller de Neda'nın yüzüne isabet etti.

Foto - İsrail bombaları Neda’yı karanlığa mahkum etti! Oyun oynarken dünyası başına yıkıldı

Şarapneller Neda'nın yüzünün sağ tarafını tamamen parçalarken, yüzünün formu tanınmayacak hale geldi. Neda'nın, Şifa Hastanesinde başlayan tedavi süreci de tıbbi imkansızlıklar nedeniyle Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinde devam etti.

Foto - İsrail bombaları Neda’yı karanlığa mahkum etti! Oyun oynarken dünyası başına yıkıldı

ÖLDÜ DEDİLER, BİR NEFESLE HAYATA GERİ DÖNDÜ Saldırı sırasında kardeşinin yanında olan abla Hala Erhume, o korku dolu anları ve tedavi sürecini şöyle anlattı: "Neda'yı hemen Şifa Hastanesine götürdüler. Ben o an kardeşimin şehit olduğunu düşündüm. Acil servisteki doktorlar da onun şehit olduğunu söyledi. Babam onun yanındaydı, nefes almıyordu. Yanağının kopan parçasını yerine koymaya çalıştı ve onu sağ tarafına döndürdü. Ardından nefes aldı. Babam 'Kızım yaşıyor' diye bağırmaya başladı." Kardeşinin 4,5 saat süren bir ameliyata alındığını aktaran abla, o sırada kalbinin de durduğunu dile getirdi. Abla Erhume, şöyle devam etti: "Tekrar ameliyata aldılar sonra da yoğun bakıma ve orada 22 gün kaldı. Bu 22 gün boyunca ne hareket etti ne de konuştu. Doktorlar bize, muhtemelen felç olacağını, klinik ölüm gerçekleşeceğini söylediler."

Foto - İsrail bombaları Neda’yı karanlığa mahkum etti! Oyun oynarken dünyası başına yıkıldı

GAZZE'NİN EN GÜZEL KIZLARINDANDI, ŞİMDİ AYNAYA BİLE BAKAMIYOR Hayatının en büyük travmasını yaşayan Neda'nın şu an sağ gözü yok, sol gözünde görme problemi var. Burun ve çenesi kırıldığı için kemik nakline ihtiyaç duyuyor. Nefes borusuna trakeostomi yapıldığı için konuşamıyor ve sağ omzunu da hareket ettiremiyor. Ayrıca travmanın da etkisiyle unutkanlık sorunu yaşıyor ve bir şeyi birkaç saat sonra yeniden soruyor.. Neda'nın vücudunda meydana gelen bu büyük değişimin neden olduğu travma hem onu hem de ailesini derinden etkiliyor. Abla Erhume, bu duruma dair şunları söyledi: "Neda Gazze'nin en güzel kızlarından biriydi. Ben onu bu şekilde görmeye alışkın değilim. O, eskiden neşeli, hayat dolu bir çocuktu, bizi o desteklerdi ama şimdi 'Neden böyle oldu, inşallah ölürüm' diyor. Biz de psikolojik olarak çok yorulduk. Kardeşimi böyle göreceğimiz hiç aklımıza gelmezdi. Bizim de psikolojimiz bozuldu. Daha kendisine aynada bakmış ve yüzünü görmüş değil. Zaten travma yaşıyor, aynada yüzünü görüp ikinci bir travma yaşamasını istemiyoruz." Neda'nın ablası, Gazze'de tedavi imkanı olmadığı için kardeşinin Gazze dışına çıkarılmasını istediklerini belirtti ve Dünya Sağlık Örgütüne, tüm kuruluşlara ve vicdan sahiplerine kendilerine destek olmaları çağrısında bulundu..

