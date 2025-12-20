DHA Giriş Tarihi: Dev takımlarda oynadı ama… Onana’dan samimi itiraflar
“Trabzonspor’a kiralık olarak gelen kaleci Andre Onana, mutluluğunu dile getirerek, ‘Çok mutluyum, bana güvenin. Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum. Şikayet edemem, burada olmaktan çok mutluyum’ ifadelerini kullandı. Trabzonspor’un bu sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci Andre Onana, bordo-mavili kulübün YouTube kanalında yayınlanan ‘Andre Onana’nın bir günü’ başlıklı videoda hem saha içindeki çalışma temposunu hem de Trabzon’daki yaşamına dair açıklamalarda bulundu.