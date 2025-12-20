Dev takımlarda oynadı ama… Onana’dan samimi itiraflar

Biliyorsunuz dokunmayı, sarılmayı seviyorlar. Ve buna alışık değildim. Başta söyledim ama sonradan anlıyorsunuz ki bu, onların size karşı sevgilerini gösterme şekilleri. Ve bu gerçekten harika bir şeye dönüştü. Bazen araba kullanıyorum, bir araç önüme kırıyor. ‘Onana dur bir fotoğraf istiyorum’ İçimden ‘Evet ama bunu başka bir şekilde yapabiliriz’ diyorum. Ama beni görünce mutlu oluyor, ben de öyle. Başta zordu ama artık anlıyorum. Onlar benim adamlarım, onları seviyorum ve bu duyguyu seviyorum. Çünkü çok tutkulular. Bu harika bir şey. Burada değilseniz tarif edemeyeceğiniz bir şey bu. Ama burada geçirdiğim zaman benim için mükemmel. Burada olmaktan mutluyum. Farklı bir yaşam tarzı ama harika. Gerçekten inanılmaz, harika. Çok mutluyum. Bana güvenin. Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum. Şikayet edemem, burada olmaktan çok mutluyum” şeklinde konuştu.