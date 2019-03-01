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Yunanlılar itiraf etti: Türkleri dahil etmezsek hayal kırıklığına uğrarız

Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Doğu Akdeniz'de yaşanan enerji krizine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin oradaki ticari gelişmelere katılımını sağlamalıyız. Yoksa hayal kırıklığı yaşayabiliriz" dedi.

01 Mart 2019 Cuma 21:54
Yunanlılar itiraf etti: Türkleri dahil etmezsek hayal kırıklığına uğrarız

Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Doğu Akdeniz'de enerji alanındaki gelişmelere ilişkin, "Türkiye'nin oradaki ticari gelişmelere katılımını sağlamalıyız. Adil bir şekilde olmalı. Eğer her şeyi kendimize almaya çalışırsak büyük hayal kırıklığına uğrayabiliriz." dedi.

Kocias, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Delfi Ekonomik Forumu'nda katılımcılara seslendi.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkilerde ABD etkisine değinen Kocias, "ABD'nin Türk Yunan ilişkilerinde hakem olmasını bekleyemeyiz. Tabii ki tüm büyük güçlerin bizi çok sevmelerini isterim ama bu imkansız. Amerika ve diğer güçler bölgede istikrar istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'yi dahil etmeliyiz"

Kocias öte yandan, Kıbrıs açıklarında Rum kesiminin tek taraflı doğal gaz arama çalışmalarına ve son gelişmelere ilişkin, oradaki aramaların devam etmesinin ve doğal gazın Avrupa'ya transferinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin bölgedeki rolüne ilişkin ise Kocias, "Türkiye'nin oradaki ticari gelişmelere katılımını sağlamalıyız. Adil bir şekilde olmalı. Eğer her şeyi kendimize almaya çalışırsak büyük hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Bu yüzden Türkiye'yi dahil etmeliyiz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 21:54
  1. Yunanistan
  2. Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias

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