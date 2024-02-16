  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yunanlı siyasetçi ne olduğunu itiraf etti! “Ben i*neyim’ Yunanistan’da eşcinsel evlilik parlamentoda onaylandı
Dünya

Yunanlı siyasetçi ne olduğunu itiraf etti! “Ben i*neyim’ Yunanistan’da eşcinsel evlilik parlamentoda onaylandı

Yeniakit Publisher
2024-02-16 11:54:00 -
Yunanlı siyasetçi ne olduğunu itiraf etti! "Ben i*neyim’ Yunanistan’da eşcinsel evlilik parlamentoda onaylandı

Yunanistan'da ülke genelinde uzun süredir tartışılan eşcinsel evlilik konusu, parlamentoda görüşülüp onaylanmasının ardından, Spiros Bibilas adlı siyasetçinin yaptığı konuşma ile dikkatleri üzerine çekti.

Yunanistan'da dün gece yapılan oylama ile eşcinsel evliliğin resmen tanınması, deneyimli bir siyasetçinin yaptığı duygusal konuşma ile gündeme oturdu. Ülke genelinde uzun süredir tartışılan eşcinsel evlilik konusu, parlamentoda görüşülüp onaylanmasının ardından, Spiros Bibilas adlı siyasetçinin yaptığı konuşma ile dikkatleri üzerine çekti.

 

Bibilas, muhalefet bloğunda yer alan bir siyasetçi olarak, eşcinsel evliliğin onaylanmasını destekleyen bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşması parlamentoda hem siyasetçiler hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Oturum sırasında Bibilas, yıllardır eşcinsel olduğunu ve bunu gizlemek zorunda kaldığını ifade etti.

Konuşmasında duygusal anlar yaşayan Bibilas, çocukluktan itibaren içinde bulunduğu zorlu süreci anlattı. "Kendimi Antik Yunan'a hayran olduğum müzelerde erkek heykellerine kaptırarak fark ettim" diyen Bibilas, yaşadığı zorlukları ve içsel mücadeleyi anlatarak, eşcinsel bireylerin haklarını savundu.

Bibilas'ın konuşması, parlamentoda uzun süre alkışlanırken, eşcinsel evlilik yasasının resmi gazetede yayınlandığında yasalaşacağı belirtildi. Bu yasa, eşcinsel çiftlere evlenme ve çocuk evlat edinme hakkı tanıyarak, LGBTİQ+ toplumunun yıllardır süren eşit haklar mücadelesinin bir sonucu olarak hayata geçirildi. Yunanistan, eşcinsellere evlenme izni veren ilk Ortodoks Hristiyan ülke oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tasarı, 300 sandalyeli parlamentoda 176 milletvekili tarafından onaylandı. Başbakan Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi'nin üyeleri bazı çekimserlikler gösterse de, tasarı sol muhalefetten yeterli destek aldı ve geçiş sürecinde önemli bir adım atıldı.

Rusya'yı örnek alın köklerini kurutun! LGBT Dernek Başkanı, çocuk tacizinden tutuklandı!
Rusya'yı örnek alın köklerini kurutun! LGBT Dernek Başkanı, çocuk tacizinden tutuklandı!

Dünya

Rusya'yı örnek alın köklerini kurutun! LGBT Dernek Başkanı, çocuk tacizinden tutuklandı!

20 milyar avroluk fonları bloke edildi! 'Dünyada çocuklarımızı LGBT'ye teslim edecek para kimsede yok'
20 milyar avroluk fonları bloke edildi! 'Dünyada çocuklarımızı LGBT'ye teslim edecek para kimsede yok'

Dünya

20 milyar avroluk fonları bloke edildi! 'Dünyada çocuklarımızı LGBT'ye teslim edecek para kimsede yok'

AB Türkiye ile yakınlaşan ülkeye saldırmaya devam ediyor! Şimdi de LGBT dayatması
AB Türkiye ile yakınlaşan ülkeye saldırmaya devam ediyor! Şimdi de LGBT dayatması

Dünya

AB Türkiye ile yakınlaşan ülkeye saldırmaya devam ediyor! Şimdi de LGBT dayatması

Ekrem yine çark etti! LGBTİ aşkına seçim arası
Ekrem yine çark etti! LGBTİ aşkına seçim arası

Gündem

Ekrem yine çark etti! LGBTİ aşkına seçim arası

İspanya'da LGBT sapkınlığı! Çocuklara giydirdikleri kıyafetler olay oldu
İspanya'da LGBT sapkınlığı! Çocuklara giydirdikleri kıyafetler olay oldu

Dünya

İspanya'da LGBT sapkınlığı! Çocuklara giydirdikleri kıyafetler olay oldu

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ORAK ÇEKİÇ

bunu haberleştirmek akite mi kaldı..

Ahmet Yasin

Akit gazetesi bu haberi öyle bir sundun ki. 
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23