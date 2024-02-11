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Gündem Yunanların ittiği 15 göçmen kurtarıldı
Gündem

Yunanların ittiği 15 göçmen kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-02-11 16:24:00 -
Yunanların ittiği 15 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 15 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 15 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 15 yabancı uyruklu ile göçmen kaçakçısı olduğundan şüphelenilen kişiyi kurtardı.

Şüpheli gözaltına alındı, düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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