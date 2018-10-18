Yunanistan'la yeni kriz! Nöbetçi diktiler

Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de 41 bin kilometrekarelik kıta sahanlığına hapsetmek isteyen Yunanistan, Akdeniz işgalinde, iki ülke arasında büyük kriz yaratacak adımlar attı.

Yunan fırkateyni HS Nikiforos Focas, Barbaros sismik araştırma gemisini izlemekle görevlendirildi.

Türk savaş gemileri refakate alındı

Barbaros gemisinin faaliyetlerine yönelik olarak Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Türkiye, bu açık savaş tehdidine yanıt vermeye hazırlanırken Barbaros gemisi, Türk savaş gemileri, hücumbot ve denizaltılarımızın refakatine alındı.

Öte yandan bir Yunan sitesi, Barbaros Hayrettin Paşa sismik gemisinin Kıbrıs'ın batısında olduğuna dair radar görüntülerini paylaştı.