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Yunanistan'ın yeni başkanı kim oldu? Kiryakos Miçotakis kimdir?

Yunanistan'ın yeni başkanı kim oldu?sorusu dünya gündemine oturdu. Yunanistan'da yapılan erken genel seçimde ana muhalefetteki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi ilk sırada yer aldı. İçişleri Bakanlığı'nın seçim sonuçlarına dair açıkladığı ilk rakamlara göre, liderliğini Kiryakos Miçotakis'in yaptığı ND, yüzde 39.8 oy aldı. Peki Yunanistan'ın yeni lideri olan Kiryakos Miçotakis kimdir? İşte ayrıntılar...

07 Temmuz 2019 Pazar 23:32
Yunanistan'ın yeni başkanı kim oldu? Kiryakos Miçotakis kimdir?

Yunanistan'ın yeni başkanı kim oldu? sorusu dünya gündemine oturdu. Yunanistan'da yapılan erken genel seçimde ana muhalefetteki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi ilk sırada yer aldı. İçişleri Bakanlığı'nın seçim sonuçlarına dair açıkladığı ilk rakamlara göre, liderliğini Kiryakos Miçotakis'in yaptığı ND, yüzde 39.8 oy aldı. Peki Yunanistan'ın yeni lideri olan Kiryakos Miçotakis kimdir? İşte ayrıntılar...

Partilerin oy dağılımı ve sandalye sayısı nasıl?

Yeni Demokrasi yüzde 39.8 (158)

SYRIZA yüzde 31.6 (86)

Değişim Hareketi (KINAL) yüzde 8.3 (22)

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 5.3 (15)

Yunan Çözümü Partisi yüzde 3.8 (10)

Avrupa'da Demokrasi Hareketi (DİEM25) yüzde 3.4 (9)

Diğer partiler yüzde 8.1

Bu sonuçlara göre parlamento 6 partiden oluşuyor. Aşırı sağcı Altın Şafak partisi dışarıda kalırken, milliyetçi Yunan Çözümü Partisi meclise giriyor.

Miçotakis ilk mesajında işsizlikle mücadele sözü verdi
Parti genel merkezinde seçim sonuçlarını değerlendiren Miçotakis, özellikle gençlere yeni fırsatlar vereceğini ve işsizlikle mücadele edeceğini söyledi.

Büyüme rakamlarını artıracağını belirten yeni lider, ilk iş olarak vergileri düşüreceğini, yatırımları artıracağını, maaşları yükselteceğini, sağlık ve eğitim alanında iyileştirme yapacağını kaydetti.

Miçotakis ayrıca Yunanistan'ın sesini Avrupa sahnesinde daha güçlü duyuracağını ifade etti.

Sandık çıkışı anket sonuçları

Sandık çıkışı anket sonuçlarına göre, Yeni Demokrasi partisi lideri Kiryakos Miçotakis'in yüzde 38 - 42 aralığında oy alması bekleniyor.

Yunanistan Başbakanı ve Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras yüzde 26.5 - 30.5 oy aralığında ikinci sırada yer alıyor.

PASOK'un devamı olan, sosyal demokrat Değişim Hareketi (KINAL), yüzde 6 - 8; Yunanistan Komünist Partisi 5 - 7 ve eski Ekonomi Bakanı Yannis Varoufakis'in kurduğu Avrupa'da Demokrasi Hareketi (DİEM25) yüzde 3 - 5 aralığında bulunuyor.

2015'teki seçimlerde yüzde 7 civarında oy alan aşırı sağcı Altın Şafak partisinin yüzde 3 barajına takılarak meclise giremeyeği tahmin ediliyor.

Bu sonuçlara göre, Miçotakis'in Yeni Demokrasi partisi 300 sandalyeli mecliste 155 ila 167 arasında milletvekili çıkararak salt çoğunluğu elde etmesi bekleniyor. Bu durumda Miçotakis tek başına hükümet kurabiliyor. SYRIZA'nın milletvekili sayısı ise 77 - 88 arasında kalıyor.

Ülkenin en eski partilerinden olan Yeni Demokrasi, 2015’teki erken seçimlerde yüzde 27.81 oy alarak 76 milletvekili çıkarmıştı.

Yunanistan 2008 yılında yaşadığı ekonomik krizden bu yana altıncı kez sandık başına gitti.

Normal tarihinden yaklaşık 4 ay önce gerçekleşen seçime, 20 siyasi parti katıldı. Yüzde 3 seçim barajının uygulandığı seçimde, partiler meclisteki 300 sandalye için yarıştı.

Kiryakos Miçotakis kimdir?

Yunanistan'ın eski başbakanlarından Konstandinos Miçotakis'in oğludur. 2004'ten beri milletvekili olan Miçotakis, 2013-2015 arasında idari reform bakanı olarak görev aldı. 2016'da Yeni Demokrasi'nin genel başkanı seçildi ve ana muhalefet partisi lideri konumuna geldi. Anket sonuçlarına göre 2019 Yunanistan genel seçimlerinde partisinin birinci sırada yer alması beklenmektedir.

Kyriakos Mitsotakis, 2016'dan bu yana Yeni Demokrasi ve Muhalefet Lideri olan bir Yunan politikacısı. Daha önce 2013-2015 arasında İdari Reform Bakanı olarak görev yapmıştı. İlk olarak 2004'te Atina B seçiminde bulunan Yunan Parlamentosu'na seçildi.

Doğum tarihi: 4 Mart 1968 (51 yıl yaşında), Atina, Yunanistan

Boy: 1,89 m

Eş: Mareva Grabowski (e. 1997)

Parti: Yeni Demokrasi

Eğitim: Athens College (1986), Harvard Üniversitesi, Stanford Üniversitesi

Çocuklar: Sofia Mitsotaki, Dafni Mitsotakis, Konstantinos Mitsotakis

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 23:32
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