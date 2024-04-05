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Yerel Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği göçmenler kurtarıldı
Yerel

Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği göçmenler kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-05 21:58:00 -
Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği göçmenler kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki birisi çocuk toplam 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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