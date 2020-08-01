Yunanistan'ın sözcüsü oldular! 'Atatürkçü' dedikleri derneği M. Kemal kapatmış

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki farklı dine mensup vatandaşların dini ve kültürel haklarının iyileştirilmesini konu edinen bir video hazırladı.

Cumhuriyet Gazetesi ve Duvar adlı haber sitesi, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un; "Türkiye Cumhurbaşkanı @RTErdogan başkanlığında, eşitlik ilkesini geliştirmek ve milletimizin kültürel ve dini çeşitliliğini korumak için benzeri görülmemiş adımlar attı. Bu bölüm Rum Ortodoks Topluluğu'na odaklanıyor" notuyla paylaştığı videoya tepki gösteren Yunanistan merkezli bir kuruluşun Yunan tezlerini içeren iddialarını gerçekmiş gibi manşetlerine taşıdı.

M. Kemal tarafından kapatılmış!

Sabah'ın haberine göre; İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu adlı kuruluşun adeta Yunan propaganda metni olan açıklamasını manşetlerine taşıyan bu gazeteler sosyal medyada, "Yunanistan'ın nüfuz ajanlarının sesi mi oldunuz" tepkileriyle karşılaştı. Söz konusu kuruluşun açıklamasında övgüyle bahsettiği, Dersaadet Rum Cemiyeti'nin bizzat M. Kemal tarafından kapatıldığı ise yine sosyal medyada birçok araştırmacı yazar tarafından dile getirildi.

Agos Gazetesi'nin haberine göre, Atatürk tarafından kapatılan Dersaadet Rum Cemiyeti'nin çalışmalarından övgüyle söz eden ve bir nevi bu cemiyetin devamı niteliğinde olduğunu açıkça itiraf eden Federasyonun açıklamalarının Atatürkçü olduğunu iddia eden Cumhuriyet Gazetesi'nde ve Gazete Duvar'da yayınlanması tepkilere neden oldu.

"Biraz bu topraklara ait olun!"

Gazeteci Yazar Ersoy Dede, konuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Yunan tezleriyle haber yapmanız için Alman vakıfları ne ödüyor? @gazeteduvar @cumhuriyetgzt Biraz bu topraklara ait olun. Bir parça (zor ya) milli olmayı deneyin.." diyerek söz konusu medyanın Alman Vakıfları ile olan ilişkisine dikkat çekti.

Zor soru

Cumhuriyet Gazetesi ile Gazete Duvar'dan konuyla ilgili herhangi bir cevap gelmezken Alman Vakıfları tarafından desteklenen medya kuruluşları sosyal medyanın da gündemine taşındı. Uluslararası Hukuk uzmanı Doç. Dr. Selman Öğüt de "Besleme medyanın Yunan tezlerini dile getirmek için Alman vakıflarından para aldıkları doğru mu? @gazeteduvar @cumhuriyetgzt" sorusuyla tartışmalara katıldı.