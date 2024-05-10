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Dünya Yunanistan'ın ölüme terkettiği 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
Dünya

Yunanistan'ın ölüme terkettiği 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-10 10:39:44 - 2024-05-10 10:39:44
Yunanistan'ın ölüme terkettiği 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunan sahil güvenlik ekiplerinin Ege'de ölüme terkettiği 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 1'i çocuk 39 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 8 Mayıs saat 00.30’da Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 1'i çocuk 39 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

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