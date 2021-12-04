Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türkiye kurtardı

İzmir'in Dikili ve Seferihisar açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can salları içerisindeki 52 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2 Aralık saat 11.30 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Ege sularında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Ekipler, aynı gün saat 14.40 sıralarında da, Seferihisar ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye gitti. Yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 24 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.