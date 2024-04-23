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Yaşam Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı
Yaşam

Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2024-04-23 19:50:00 -
Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Muğla'da Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen can salı içerisindeki 18 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi.

18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 18 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

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