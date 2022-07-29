Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenler kurtarıldı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından canları hiçe sayılarak Türk kara sularına geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu TCSG-6 sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.