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Yaşam Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenler kurtarıldı
Yaşam

Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenler kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından canları hiçe sayılarak Türk kara sularına geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 23:29:00 -
Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenler kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu TCSG-6 sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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