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Gündem Yunanistan'ın ölme ittiği 15 göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
Gündem

Yunanistan'ın ölme ittiği 15 göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Yunanistan'ın lastik botla Türk kara sularına ittiği 15 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 22:33:00 -
Yunanistan'ın ölme ittiği 15 göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Yunanistan adalarına çıktıktan sonra Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot ve can sallarına bindirilerek Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanistan'ın ittiği göçmenler kurtarıldı

Marmaris Bozburun açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye bot yönlendirdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen lastik bot içindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris Gökçeburnu açıklarında ise lastik bot içinde bulunan 13 düzensiz göçmen kurtarılırken, düzensiz göçmenleri Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk karasularına iterek açık denizde ölüme terk ettiği ortaya çıktı. Her iki olayda toplam 28 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmalarının ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiler.

 

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