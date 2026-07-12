Ve çok kritik uyarı geldi! Birden fazla kredi kartı olanlar hapı yuttu

Finansal analizler, birden fazla kredi kartı kullanan tüketicilerin "doğru kartı seçememe" ve "kampanya takipsizliği" nedeniyle her ay ciddi miktarda nakit kaybettiğini ortaya koydu. Uzmanlar, yıllık aidatlar ve asgari ödeme riskleri göz önüne alındığında, kartların bir "bütçe portföyü" olarak yönetilmesi gerektiği konusunda uyardı. Bilinçsizce kullanılan çoklu kartlar, sadece puan kaybına değil, aynı zamanda uzun vadeli borç yüküne de neden oluyor.