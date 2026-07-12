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Tabanca bulundurma ruhsatı taşımaya da izin veriyor mu?

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Alican Öztekin Giriş Tarihi:

Tabanca bulundurma ruhsatı taşımaya da izin veriyor mu?

Türkiye’de silah sahipleri arasında yaygın olan bir yanılgı, ağır hukuki sonuçlar doğurabiliyor. "Bulundurma ruhsatı" ile alınan silahların konut veya iş yeri dışına çıkarılmasının, kanun önünde "ruhsatsız silah taşıma" suçuyla eşdeğer olduğu uyarısı yapılıyor. Silah sahibi vatandaşların büyük bir kısmı, "bulundurma" ve "taşıma" ruhsatları arasındaki hayati farkı göz ardı edebiliyor. Uzmanlar, sadece ev veya iş yerinde tutulması kaydıyla alınan "bulundurma ruhsatlı" silahların, dışarıya çıkarılmasının 6136 sayılı kanun kapsamında ağır yaptırımları olduğunu hatırlatıyor.

#1
Foto - Tabanca bulundurma ruhsatı taşımaya da izin veriyor mu?

"Taşıma Değil, Bulundurma" Emniyet birimleri ve hukukçular, bulundurma ruhsatının, silahın kayıtlı olduğu adresin dışına taşınması durumunda hiçbir geçerliliğinin kalmadığını vurguluyor. Bu kapsamda, silahı üzerinde veya aracıyla taşıyan bir kişi, kolluk kuvvetleri tarafından yakalandığında "ruhsatsız silah taşıyan" bir kişiyle aynı hukuki işleme tabi tutuluyor.

#2
Foto - Tabanca bulundurma ruhsatı taşımaya da izin veriyor mu?

Hapis ve Para Cezası Kapıda 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca, bu suçu işleyenler ciddi yaptırımlarla karşılaşıyor: 2 ile 4 Yıl Hapis: Ruhsatlı olmasına rağmen bulunduğu yerin dışına çıkarılan silahlar için kişi hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılabiliyor. Adli Para Cezası: Hapis cezasının yanı sıra 100 günden 500 güne kadar adli para cezası uygulanabiliyor. Vahim Silah Kapsamı: Eğer söz konusu silah otomatik veya vahim nitelikte ise, hapis cezası 5 yıldan başlayarak 8 yıla kadar çıkabiliyor.

#3
Foto - Tabanca bulundurma ruhsatı taşımaya da izin veriyor mu?

Nakil Belgesi Hayati Önem Taşıyor Konut veya iş yeri değişikliği gibi zorunlu durumlarda silahın nakledilmesi gerekiyorsa, bunun izinsiz yapılması da ciddi bir idari suç teşkil ediyor. Vatandaşların bu tür bir zorunlulukta ilgili emniyet birimlerine başvurarak "Silah Nakil Belgesi" alması gerekiyor. Bu belge olmaksızın yapılan nakillerde, 10.000 TL ile 25.000 TL arasında değişen ağır idari para cezaları uygulanıyor.

#4
Foto - Tabanca bulundurma ruhsatı taşımaya da izin veriyor mu?

Uzmanlar Uyarıyor: "Ruhsatlı olması, o silahı istediğiniz yere götürebileceğiniz anlamına gelmez. Silahın yeri ya evinizdir ya da iş yerinizdir. Bu sınırın dışına çıkan her an, ciddi bir adli suçun içine girildiğini unutmamak gerekir."

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