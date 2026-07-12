Tabanca bulundurma ruhsatı taşımaya da izin veriyor mu?

Hapis ve Para Cezası Kapıda 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca, bu suçu işleyenler ciddi yaptırımlarla karşılaşıyor: 2 ile 4 Yıl Hapis: Ruhsatlı olmasına rağmen bulunduğu yerin dışına çıkarılan silahlar için kişi hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılabiliyor. Adli Para Cezası: Hapis cezasının yanı sıra 100 günden 500 güne kadar adli para cezası uygulanabiliyor. Vahim Silah Kapsamı: Eğer söz konusu silah otomatik veya vahim nitelikte ise, hapis cezası 5 yıldan başlayarak 8 yıla kadar çıkabiliyor.