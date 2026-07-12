Tabanca bulundurma ruhsatı taşımaya da izin veriyor mu?
Türkiye’de silah sahipleri arasında yaygın olan bir yanılgı, ağır hukuki sonuçlar doğurabiliyor. "Bulundurma ruhsatı" ile alınan silahların konut veya iş yeri dışına çıkarılmasının, kanun önünde "ruhsatsız silah taşıma" suçuyla eşdeğer olduğu uyarısı yapılıyor. Silah sahibi vatandaşların büyük bir kısmı, "bulundurma" ve "taşıma" ruhsatları arasındaki hayati farkı göz ardı edebiliyor. Uzmanlar, sadece ev veya iş yerinde tutulması kaydıyla alınan "bulundurma ruhsatlı" silahların, dışarıya çıkarılmasının 6136 sayılı kanun kapsamında ağır yaptırımları olduğunu hatırlatıyor.