Yunanistan'ın o adımı çılgına çevirdi! Bayram üstü şeker yerine bomba atarız

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Tiger Meet Tatbikatı'nın icrasına yönelik hazırlanan belgede Türkiye'nin hedef alınması ve iki ülke arasındaki anlaşmazlık konularının istismar edilmesini çok sert sözlerle eleştirdi.

A Haber'e konuşan Caşın, özetle şunları kaydetti:

"Yunanistan, Fransa'dan Rafale uçaklarını aldıktan sonra daha da küstahlaştı. Hukuken yasak olmasına rağmen adaları silahlandırmak suretiyle Yunan Savunma bakanının dediği gibi bu SAMP/T füzeleri ve uçaksavavar bataryalarını açık hale getirdi ve Türkiye'yi tehdit etmeye başladı.

ben seninle savaşacağım diyor Yunanistan. Peki savaşabilir mi? Asla. Mehmetçik 9 Eylül'deki gibi Yunan'ın kafasını kırar. Hem Ege'de hem Yunanistan'da.

Neden şimdi bu hareketi yapıyor Yunanistan? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gidişi, Mısır'la normalleşme ve en önemlisi Türkiye-İsrail ilişkilerinde İsrail Cumhurbaşkanının Türkiye'ye gelmesi, EastMed projesinin çökmesi Atina'yı kudurtuyor.

Yunanistan yalan ve iftiralarla Türkkiye'nin NATO ile ve en önemlisi ABD ile arasını bozmak istiyor. Çünkü şunu biliyoruz ABD Dışişleri Bakanı açıkladı Türkiye F-16'larla ilgili iyi bir noktaya geldi. Hem 40 tane Block 70 alınacak hem de bizim uçaklarımız modernize edilecek. Yunansitan bundan son derece rahatsız.

Yunanistan iflas etmiş bir devlet

Yunanistan dayak yemeye alışkın bir millet. Her daim aşağılanıyor. Aşağılanmasa ABD'ye 20 tane üs vermez. Dilenci bir devlet Almanlardan para dilenmekle meşgul. Aslında iflas etmiş bir devlet.

Bizim Yunanlılarla bir derdimiz yok. Miçotakis geçen ay geldi Cumhurbaşkanımıza gaz dilendi. Bunu da unutmasınlar. Türkiye gaz vermezse bir şekilde ısınamıyacaklar.

"Ateş yağdırırız"

O sahte bir şekilde yerleştirdikleri -Allah muhafaza- silahlarından bir tanesini Türk pilotuna ateşlerse Yunanistan'a ateş yağdırırız. Bunu da bilsinler. Herkes haddini bilsin, bayram üstü bizi kızdırmasınlar sonra bayram şekeri yerine bomba atarız onlara."