Yunanistan’ın mültecilere zulmü bitmek bilmiyor!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Daha önce birçok defa sınırı geçmek isteyen mültecileri yakalayan Yunan güvenlik ekipleri, yakaladıkları mültecilere karşı türlü işkenceler yapıp, değerli eşyalarını gasp ettikten sonra Meriç nehrine atarak Türkiye’ye geri gönderiyordu. Deniz yoluyla sınırı geçmeye çalışanlara ise Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından Türkiye tarafına geri itme ve şişme botları delerek, göç etmeye çalışan içlerinde kadın ve çocukların olduğu onlarca göçmenin denizde boğulmalarına yol açıyorlardı.

Son olarak Çıplak Ada’nın yaklaşık 1 mil batısı Balıkesir açıklarında içinde sığınmacıların olduğu lastik bir bot Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından patlatılarak Türk karasularına itildi. Botta bulunan 39 kişi suyun içerisinde yaşam mücadelesi verirken 4 kişi kayboldu. Mültecilere ise Balıkesir Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler el uzattı.

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, “Yunanistan’ın yaptığı katliamdır. Böyle bir katliama kayıtsız kalanlar da suça iştirak ediyorlar” dedi. Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir de, “Yunanistan AB’nin sınırlarını koruyan bir ülke gibi çalışıyor. Bugün barış, huzur getireceğiz diye girdikleri topraklarda öldüremediklerini bu yolla öldürüyorlar. BM’nin, AB’nin bu zulümlere kayıtsız kalması çok acıdır. Bu kurumlar amacı dışında hizmet etmektedir. Bu kuruluşların yerine mazlumların sesine ses olan kurumlar kurulmalıdır. Yoksa bu zulümler bitmez” değerlendirmesinde bulundu.

