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Dünya Yunanistan'ın kalbinde patlama
Dünya

Yunanistan'ın kalbinde patlama

Yunanistan'ın kalbi olarak nitelendirilen başkent Atina'da bir binada meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Birçok yapı ve araçta hasarın oluştuğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 12:06:00 -
Yunanistan'ın kalbinde patlama

Başkent Atina'da tadilatta bulunan binada bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlamada 3 kişi yaralandı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğer 2 kişinin ise solunum problemi yaşadığı öğrenildi.

Zeus Tapınağı yakınlarındaki binada meydana gelen patlamada birçok yapı ve araçta da hasar oluştu.

Patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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