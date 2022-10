Yunanistan'ın ittiği göçmenler kurtarıldı

Marmaris ilçesi açıklarında öğle saatlerinde can salı içerisinde düzensiz göçmen tespit edildi. Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itiler can salı içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.



Datça ilçesi açıklarında da can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 55 düzensiz göçmen kurtarıldı.



Kurtarılan düzensiz göçmenlerin içinde ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye hazırlanan iki kişi de yakalandı. Düzensiz göçmenler Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, yakalanan iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.