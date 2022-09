Yunanistan'ın insanlık suçu karnesi

Lastik ve bot ve can salları içinde adeta açık denizde ölüme terk edilen düzensiz göçmenlerden özellikle son dönemde zaman zaman lastik bot ve can sallarının fırtına nedeniyle alabora olması sonucu çok sayıda can kaybı yaşandı. Yunanistan'ın Ege kıyısındaki adalara Avrupa hayali ile sığınan değişik ülkelere ait düzensiz göçmenler için Ege Denizi son aylarda ölüm denizine dönüştü.

8,5 ayda 19 bin 014 kişi geri itildi

Ege kıyılarına Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından 2022 yılının 8 buçuk aylık döneminde Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre can salı ve lastik botlar içinde geri itilen düzensiz göçmen sayısı 16 bin 901 kişi. Ocak 2022'de bin 213 kişi, Şubat'ta Bin 126, Mart'ta 95, Nisan'da Bin 847, Mayıs'ta 2 bin 278, Haziran'da 2 bin 927, Temmuz'da 2 bin 973, Ağustos'ta 3 bin 585 ve Eylül 2022'nin 20 günlük döneminde 2 bin 113 kişi olmak üzere toplam 19 bin 014 kişi Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itildi.

32 ayda 40 bin kişi geri itildi

Ege'de düzensiz göçmenlerin takibini yapan ve yardımcı olan Norveç'li sivil toplum kuruluşu Aegean Boat Report (Ege Tekne Raporu) tarafından yayımlanan istatistiki bilgilere göre 2022 yılının 8 aylık döneminde Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmen sayısındaki artışa dikkat çekildi. Aegean Boat Report Raporu'nun istatistiklerine göre Mart 2020'den bu yana 40 bin kişiden fazla düzensiz göçmen Yunan makamları tarafından Ege Denizi'ne geri itildi.