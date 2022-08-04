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Gündem Yunanistan'ın geri ittiği sığınmacılar kurtarıldı
Gündem

Yunanistan'ın geri ittiği sığınmacılar kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içindeki 33 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 07:17:00 -
Yunanistan'ın geri ittiği sığınmacılar kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri, 3 Ağustos günü saat 03.00 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 33 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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