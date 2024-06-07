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Yerel Yunanistan'ın geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı
Yerel

Yunanistan'ın geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-06-07 16:17:00 -
Yunanistan'ın geri ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında, 4 can salındaki 21'i çocuk 70 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında, 4 can salındaki 21'i çocuk 70 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karaburun ve Çeşme açıklarında can sallarında düzensiz göçmelerin olduğu bilgisi üzerine kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türkiye kara sularına geri itilen 4 can salındaki 21'i çocuk 70 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. (İLKHA)
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