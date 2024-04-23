Yunanistan'ın geri ittiği düzensiz göçmenler karaya çıkarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 10'u çocuk 66 düzensiz göçmeni kurtardı, 93 düzensiz göçmeni yakaladı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 10'u çocuk 66 düzensiz göçmeni kurtardı, 93 düzensiz göçmeni yakaladı.
Aydın, İzmir ve Muğla açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenler olan lastik botların bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen aralarında 10 çocuğun da olduğu 66 düzensiz göçmeni kurtardı.
Her üç ilde ayrıca lastik botlar içerisinde aralarında 19 çocuğun da bulunduğu toplam 93 düzensiz göçmen yakalandı.
Operasyonlarda ayrıca 1 göçmen kaçakçısı şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
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Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. (İLKHA)