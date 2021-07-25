Yunanistan’ın efelenmesinin sebebi belli oldu!

Yeni Akit / Ankara

Güney Kıbrıs, Suriye ve Kuzey Irak’ta çok sayıda üssü bulunan ABD, yıllardır Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/PYD’ye 50 bin tırı geçen miktarda ağır silah ve füze sistemleri göndermişti. ABD aynı anda Yunanistan’daki üslerini de gelişmiş silah sistemleri, tanklar, toplar, füzeler, uçaklar ve helikopterlerle donattı.

Sözde Türkiye’nin NATO müttefiki olan ABD’nin Yunanistan’daki üslerine bakıldığında, adeta Ege’nin karşı tarafında bir hilal gibi Türkiye’yi kuşattığı görülüyor. Türkiye gibi Yunanistan da NATO üyesi olduğundan, NATO’nun en büyük gücü olan ABD’nin bu ülkede gerçekleştirdiği büyük yığınağın Türkiye’yi kuşatma dışında hiçbir açıklaması bulunamıyor.

Kuzey Balkanlar’daki yığınaklarını Ukrayna ile sorun yaşayan Rusya’ya karşı hazırlık olarak sunmaya çalışan ABD’nin, Yunanistan’da, Dedeağaç, Kavala, Selanik, Larissa, Stefanovic ve Girit’teki askeri üsleri neden kurduğu ve neden sürekli yeni silah sistemleri yığmaya devam ettiği sorusuna herhangi bir cevap verilmiyor.

Ülkesinin bütün limanlarını ve askeri üslerini ABD’ye teslim eden Yunanistan ise, bu Amerikan silahları ve askerleriyle Türkiye’ye karşı gün geçtikçe daha cüretkar hale geliyor.